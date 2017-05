Een hoofddoek past een diender van de staat niet

Wie afgaat op de berichtgeving in deze krant zou er licht anders over denken. Het idee van Aalbersberg krijgt nauwelijks weerwoord. Het lijkt wel alsof iedereen er vrijwel zonder voorbehoud over staat te juichen.

Wie de dag daarvóór het Radio-1 Journaal beluisterd had wist wel anders. De verslaggever was een Amsterdamse markt opgegaan en daar was het enthousiasme verre in de minderheid. Niet dat de argumenten altijd even pertinent waren. Verzet tegen de oprukkende invloed en privileges van ‘hun’ cultuur kwam luidkeels aan het woord, inclusief de afkeer van dit ‘symbool van vrouwenonderdrukking’: een motief dat in de praktijk meestal op hetzelfde neerkomt.

Voorstanders van het geüniformeerde hoofddoekje brachten het er niet beter vanaf. De politie moet een afspiegeling zijn van de samenleving, vond de één. Een hoofddoekje zegt niks over de innerlijke gesteldheid van wie het draagt, meende de ander. Wat doet zo’n stukje stof er nu toe wanneer de nood aan de man komt? En tenslotte: ook een politieagent(e) moet zichzelf kunnen zijn.

Beste vriend

Om bij dat laatste te beginnen: als dat het geval is, hadden we helemaal geen politie meer nodig. Een agent is agent en heeft de bevoegdheden van een agent omdat hij nu juist níet zichzelf is. Hij is, zoals dat vroeger heette, ‘in functie’: daarom was belediging jegens hem ernstiger dan jegens een gewone burger. In hem begeeft de staat zich in zichtbare gestalte op straat – om te doen wat alléén de staat mag: de burger dwingen, desnoods met geweld.

Dat laatste is de afgelopen halve eeuw zorgvuldig weggepoetst uit het beeld van de ‘diender’. Talloze reclamecampagnes trachtten de burger ervan te overtuigen dat de politie zijn beste vriend is. Alleen wanneer de ME in het geweer moet komen, blijkt het tegendeel en vertoont de politie zich als de lange arm van de Wet.

Het uniform is daarvan het teken. Niet omdat de politieman ‘neutraal’ moet zijn, zoals uitentreuren wordt beweerd (en ontkend). Maar omdat hij niet is wie hij is. Hij is het gezicht van de staat – en dáárom is zijn uiterlijk zoveel mogelijk ontdaan van particuliere eigenschappen.