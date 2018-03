Een hedendaagse tiran kan het volk eenvoudig onderdrukken, dankzij de informatisering

De zogenoemde sleepwet, die ondanks het nee van de meerderheid der stemmers waarschijnlijk toch gewoon zal worden ingevoerd, is maar één voorbeeld uit een steeds langer wordende rij. De afgelopen weken werd er ook door diverse organisaties gepleit om de black box verplicht in te voeren in alle auto's. Zo'n dingetje maakt het, met een druk op de knop, mogelijk om precies na te gaan waar iemand heeft gereden en hoe hard en dus te zien of hij zich aan de regels heeft gehouden. Hartstikke handig, roepen genoemde organisaties. Dan hoef je nooit meer je zakelijk gereden kilometers te bewijzen. Gaat allemaal volautomatisch. Ja, inderdaad. En wat ook volautomatisch gaat, is de bekeuring die je op de mat krijgt als je te hard hebt gereden of over een doorgetrokken streep op de weg bent gegaan. "Maar dat is toch alleen maar goed?", roepen dan velen. "Als je je aan de regels houdt heb je niets te vrezen."

Lees verder na de advertentie

Wat je de informatiserings-voorstanders en iedereen die het gelaten over zich heen laat komen vooral moet verwijten is naïviteit. Grenzeloze naïviteit. De informatisering betekent een enorme machtstoename voor de overheid. Daar zou niets op tegen zijn als de overheid bestond uit engeltjes. Maar dat is niet zo. De overheid bestaat uit mensen. En mensen zijn zeker geen engeltjes. Als je wezens die geen engeltjes zijn maar meer en meer macht blijft geven, kun je er donder op zeggen dat die macht ook op zeer onaangename wijze zal worden gebruikt. De schitterende Duitse film 'Das Leben der Anderen', over de afluisterpraktijken van de Oost-Duitse overheid, is daarom niet alleen een beschrijving van het leven van anderen, maar ook een waarschuwing voor onszelf. Het kan ons ook overkomen.

Bedenk maar eens wat de nazi's allemaal hadden kunnen bereiken als ze de in­for­ma­tie­tech­no­lo­gie die nu bestaat voor hun doelen hadden kunnen inzetten

Bedenk maar eens wat de nazi's allemaal hadden kunnen bereiken als ze de informatietechnologie die nu bestaat voor hun doelen hadden kunnen inzetten. Bedenk maar eens wat de bezetter allemaal in Nederland had kunnen doen.