Een hatelijk klimaat, zonder compassie voor Sigrid Kaag

Wie had kunnen denken, enkele jaren terug, dat in een video kinderen van een vrouwelijke vicepremier bijna om haar vertrek uit de politiek zouden smeken, omwille van haar veiligheid? Zover is het helaas gekomen, donderdag, toen een fragment uit het nog uit te zenden tv-programma College Tour met minister Sigrid Kaag, werd vrijgegeven. Daarin zeiden twee van haar dochters hun vrees dat hun moeder ‘zoals Els Borst’ zou eindigen. Liever zien ze Sigrid Kaag naar het buitenland vertrekken. De geëmotioneerde minister antwoordde: ‘Ik luister altijd naar mijn dochters’.

Sigrid Kaag wordt dag en nacht beveiligd en is een van de meest bedreigde ministers: in 2022 deden politici in totaal 1125 keer melding van bedreiging. Vaak via sociale media door figuren die later diepe spijt betuigen, zoals blijkt uit het stuk van Bart Zuidervaart. Zo schreef een van Kaags bedreigers ‘Sigrid Kaag, jij zult sterven aan mijn blote handen!’ maar gaf hij bij de rechter de schuld aan de flessen wodka die hij dagelijks naar binnen werkt. Dergelijke hatelijkheden kunnen diepe sporen achterlaten en kinderen van bedreigde politici een trauma bezorgen.

Geert Wilders

Minister Kaag kon rekenen op de solidariteit van andere politici. Zo tweette Jesse Klaver: ‘Als vader breekt mijn hart, als democraat ben ik woedend’. Minister Wopke Hoekstra zei ‘geraakt’ te zijn en BBB-leidster Caroline van der Plas noemde de bedreigingen ‘afschuwelijk’ in een tweet, maar noteerde prompt erachter: ‘Er zit hier een mannelijke politicus die al bijna 20 jaar streng wordt beveiligd en in een safehouse moet wonen’.

Ze doelde natuurlijk op Geert Wilders, die het merendeel van de 1125 bedreigingen op zijn conto moet schrijven. Voornamelijk uit Pakistan waar een prijs van 21.000 euro op zijn hoofd staat en een dodelijke fatwa door een islamitische leider tegen hem is uitgesproken. Een vlucht naar het buitenland zal Wilders (die geen kinderen heeft) dus niet helpen.

Verbijsterend is wel dat in talrijke berichten op sociale media en in de reactievakken van nieuwsmedia niet altijd compassie en medeleven voor Sigrid Kaag terug te vinden zijn. Soms zijn de reacties ronduit hatelijk en men hoopt hier en daar dat de vicepremier daadwerkelijk de Nederlandse politiek gaat verlaten. Nederland wordt er niet fraaier op.

Persoonlijk denk ik niet dat Kaag wegens dit hatelijke klimaat de Nederlandse politiek vaarwel zal zeggen, hoewel ze daarop zinspeelde in het tv-fragment (‘Ik luister altijd naar mijn dochters’). Eerder zal D66 misschien genoodzaakt zijn een nieuwe lijsttrekker te zoeken omdat de partij onder leiding van Kaag op de grootste nederlaag uit zijn geschiedenis afkoerst. Deze stond tot nu toe op naam van lijsttrekker Jan Terlouw die in 1982 11 D66-zetels verloor (van 17 naar 6), gevolgd door Els Borst in 1998 met tien zetels (van 24 naar 14).

De peilingen zijn onveranderd catastrofaal voor Kaags partij (alsook voor de VVD van Mark Rutte). Sigrid Kaag, die met veel enthousiasme werd gelanceerd, 5 zetels won als lijsttrekker en ambieerde de eerste vrouwelijke premier van Nederland te worden, zit nu volgens peilingen op een niet eerder mogelijk geacht verlies van 14 zetels (van 24 naar 10). Alleen een politiek wonder kan nog iets aan deze tendens veranderen.

