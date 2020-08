Een halfslachtige anderhalvemeter-samenleving is zinloos

Versoepelen of de anderhalve meter handhaven, het kabinet moet daarover de knoop doorhakken. Want velen negeren de coronamaatregelen en ondermijnen zo de effectiviteit voor anderen die wel hun vrijheid beperken, stelt epidemioloog Sander Borgsteede.

In juni kreeg de Amsterdamse burgemeester Halsema het land over zich heen omdat vijfduizend mensen onvoldoende afstand hielden bij een demonstratie op de Dam. Inmiddels zijn pretparken en stranden weer gevuld en is de Dam bijna net zo vol, maar dan met toeristen. Het lijkt erop dat we de anderhalvemetermaatschappij opgeven, en daar is best wat voor te zeggen. Het is dan wel zo eerlijk dit tot beleid te maken, zodat iedereen profiteert van de toegenomen vrijheid. En dat we samen verantwoordelijk zijn voor de mensen die ziek worden en overlijden.

We herinneren ons de situatie dit voorjaar toen de intensive care zwaar belast werd met coronapatiënten. De regering voert een beleid dat primair gericht is op beperking van de verspreiding van het coronavirus om overbelasting van de zorg te voorkomen. Met aanzienlijke maatschappelijke kosten: vrijheden inleveren op korte termijn, en een budget zonder plafond dat doorgeschoven wordt naar later.

Geen eensgezind standpunt

Veel mensen vinden de kosten voor de anderhalvemetermaatschappij (te) hoog. Omdat we ook mensen buiten het eigen gezin willen aanraken. Omdat ons leven leuker is wanneer we elkaar écht zien en weer eens een feestje kunnen vieren. Omdat mensen die gewone zorg nodig hebben (te) lang hebben moeten wachten. Een blik op onze zomerse samenleving laat zien dat ­velen de coronamaatregelen negeren. Het lijkt erop dat zij een groter belang hechten aan individuele vrijheid dan aan het collectieve belang om de verspreiding van het virus te beperken.

We staan nu voor de keuze of we de anderhalvemetermaatschappij hand­haven. Willen we de zwakkeren blijven beschermen totdat er een vaccin voorhanden is, of zijn we bereid om te accepteren dat zwakkere, oudere mensen eerder overlijden? De volle stranden aan de ene kant, en de zorgen over de gevolgen van een tweede golf aan de andere, laten zien dat we hier geen eensgezind standpunt over innemen.

Onze regering zal een keuze moeten maken. Een halfslachtig gedoogbeleid is onverstandig: wanneer veel mensen de maatregelen negeren, ondermijnen zij de effectiviteit voor de anderen die wél hun vrijheden inperken. Zonder sterke intrinsieke motivatie, zoals bij de eerste golf, is veel aandacht nodig voor handhaving van de anderhalve­metersamenleving. Wanneer de regering met voortschrijdend inzicht besluit dat de maatschappelijke kosten te hoog zijn, kan een soepeler beleid worden neergezet. Met meer vrijheden en meer schade door corona.

