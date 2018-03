Een grotere rol voor het slachtoffer in de rechtszaal zorgt voor evenwicht

'De rol van slachtoffers in de rechtszaal groeit, advocaten zien deze trend met lede ogen aan’, meldt Trouw . Die kop impliceert dat advocaten in het algemeen tegen de versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces zouden zijn. Sinds tien jaar is er een Landelijk advocaten netwerk gewelds- en zedenslachtoffers (LANGZS) en al een paar jaar bestaat de post-doctorale specialisatie ‘Slachtofferadvocatuur voor ernstige gewelds- en zedenzaken’. Slachtofferadvocaten pleiten juist voor een grotere rol van het slachtoffer in de rechtszaal.

Over het voorstel van minister Dekker om verdachten in ernstige gewelds- en zedenzaken verplicht in de rechtszaal te laten verschijnen als slachtoffers het spreekrecht uitoefenen, zijn deze advocaten niet enkel positief. Er bestaat immers niet zoiets als ‘het slachtoffer’; al helemaal niet in zaken waarin het gaat om zeer zware delicten.

Keuze bij slachtoffer

De keuze om verdachten aanwezig te laten zijn, zou bij het slachtoffer moeten liggen, waarna de verdachte eventueel met een bevel medebrenging voor de rechter kan worden gebracht.

Volgens het Trouwartikel zouden advocaten de groeiende rol van het slachtoffer in de rechtszaal maar beangstigend vinden. “De aandacht voor de slachtoffers lijkt die voor de verdachten soms te overvleugelen”, zegt Rob van der Hoeven van de Orde van Advocaten. Een standpunt dat sinds de invoering van het uitgebreide spreekrecht op 1 juli 2016 vaker, met name door strafrechtadvocaten, wordt verkondigd.

Waar de verdachte vooraan in de zaal zijn standpunt kan verkondigen, komt het regelmatig voor dat slachtoffers het spreekrecht uitoefenen vanaf de publieke tribune

Het is beslist niet zo dat alle advocaten hier een probleem mee hebben, integendeel. Een groeiende groep is van mening dat de groter wordende rol van het slachtoffer evenwicht creëert tussen de positie van slachtoffer en die van verdachte. De idee dat alleen de verdachte centraal zou moeten staan in het strafproces is begrijpelijk in het tijdperk van Napoleon, maar niet langer acceptabel in het huidige tijdsgewricht.

Tegenargumenten die vaak worden genoemd, zijn: het gevaar voor ‘secundaire victimisatie’ (het slachtoffer zou een extra trauma kunnen oplopen) en het gevaar dat teveel emotie het strafproces wordt binnengehaald. Beide gevaren kunnen eenvoudig worden voorkomen indien slachtoffers de juiste begeleiding krijgen. Bovendien kunnen zij er natuurlijk ook voor kiezen geen gebruik te maken van het spreekrecht. In ernstige zaken maakt slechts een kleine groep slachtoffers (minder dan duizend per jaar), gebruik van dat recht.

Naar de mening van slachtofferadvocaten, die toch echt de belangen van slachtoffers behartigen, is door Trouw niet gevraagd. Terwijl met de invoering van het uitgebreide spreekrecht de rol van het slachtoffer dat van het spreekrecht gebruik wil maken, en van diens advocaat groter is geworden.

Dat slachtoffers desondanks nog niet echt meedoen blijkt onder meer uit posities in de rechtszaal. Waar de verdachte vooraan in de zaal zijn standpunt kan verkondigen, komt het regelmatig voor dat slachtoffers het spreekrecht uitoefenen vanaf de publieke tribune. En een bepaling in de wet vereist correcte bejegening van slachtoffers, maar er staan geen sancties op als zulks niet gebeurt. Het is een vorm van symboolpolitiek die veelzeggend is.