Een groenrechts kabinet kan ook de vluchtelingenstroom indammen

Tussen klimaatbeleid en de omvang van de vluchtelingenstroom naar Europa is een sterke link. Dus een kabinet dat die stroom wil indammen, moet als de wiedeweerga met vergaand klimaatbeleid komen. Zonder GroenLinks in een kabinet is dat beleid lastig voorstelbaar. Als GroenLinks toegeeft op het toekomstige EU-vluchtelingenbeleid en CDA en VVD toegeven dat er een krachtig klimaatbeleid moet komen, kan een kabinet met D66 er snel komen, zoals ook VNO-NCW wil.

Het groene droomkabinet lijkt vooral gesneuveld door verschillen tussen GroenLinks en CDA/VVD over de aanpak van het vluchtelingvraagstuk. Hopelijk dat GroenLinks weer aanschuift, wat lukt als CDA en VVD vergaande klimaat- en milieumaatregelen accepteren.

Het is al lang bekend dat de Syrische vluch­te­lin­gen­cri­sis deels is veroorzaakt door droogte als gevolg van kli­maat­ver­an­de­ring

Met name CDA lag dwars. Als hierbij ook wordt gekozen voor internationale klimaatdiplomatie, kan het klimaatgerelateerde vluchtelingenprobleem met miljoenen mensen dalen de komende decennia. Daarmee bewijst GroenLinks de wereld een veel grotere dienst dan onderhandelingen over een groen kabinet afbreken. En CDA kan zeggen dat klimaatbeleid leidt tot minder vluchtelingen.

Het is al lang bekend dat de Syrische vluchtelingencrisis deels is veroorzaakt door droogte als gevolg van klimaatverandering. Hetzelfde geldt voor veel vluchtelingen uit Afrika. De milieucommissie van de VN (Unep), het Amerikaanse en Nederlandse leger verwachten steeds meer oorlogen en vluchtelingen door de klimaatproblematiek. Volgens de Unep zijn veel van de huidige 65 miljoen vluchtelingen op drift geraakt door ecocide, waaronder klimaatverandering. Diverse kleine eilandstaten zijn nu al bezig met massale verhuizingen.

Twee graden stijging zal resulteren in 130 miljoen vluchtelingen, maar bij 4°C neemt dit aantal toe tot 760 miljoen

In november 2016 maakte de Unep bekend dat zelfs als landen hun toezeggingen bij het Parijse klimaatakkoord nakomen, de wereld deze eeuw afstevent op een temperatuurstijging van 2,9 tot 3,4°C. Nu de Verenigde Staten en anderen dit waarschijnlijk niet doen, wordt eerder een temperatuurstijging van 4°C verwacht.

De VN verwachten in 2050 300 miljoen klimaatvluchtelingen, maar volgens wetenschappelijke berekeningen van Climate Central, zal twee graden stijging resulteren in 130 miljoen vluchtelingen, maar bij 4°C neemt dit aantal toe tot 760 miljoen, met name door overstromingen.

Droogte in Somaliland. © arie kievit

Muur tussen India en Bangladesh Dit zijn dertien keer zoveel vluchtelingen als na de Tweede Wereldoorlog. Het grootste vluchtelingenkamp van nu telt 1 miljoen mensen. Stel je voor dat dit er 760 worden. In Bangladesh worden er 15 miljoen vluchtelingen verwacht. 20 procent van het land kan verdwijnen als de zeespiegel een meter stijgt. Mede daarom bouwt India nu een muur tussen de landsgrenzen. Volgens het klimaatpanel van de VN wordt een zeespiegelstijging van 1 meter verwacht over 80 jaar. Of eerder vanwege het snelle smelten van ijs. Het grootste vluch­te­lin­gen­kamp van nu telt 1 miljoen mensen. Stel je voor dat dit er 760 worden Kortom: als het een groenrechts kabinet lukt de Nederlandse CO2-emissies fors omlaag te krijgen, en door krachtige diplomatie ook die van de EU en andere landen, waarmee de wereld 1 graad minder opwarmt dan nu voorzien, ontstaan daarmee de komende decennia honderden miljoenen minder klimaatvluchtelingen. Deels kloppen die in Europa aan, al zal dat niet allemaal de komende vier jaar gebeuren. De Nederlandse CO2 emissies bedragen ruim 150 megaton CO2, maar via ons pensioengeld (1700 miljard euro) zijn we wereldwijd verantwoordelijk voor nog eens 433 megaton CO2. Het effect van vergaand klimaatbeleid wordt dus nog drie keer groter als via een amendement in de Pensioenwet (art. 135 lid 4) en de Wet verplichte beroepspensioenregeling (art. 130 lid 4) wordt vastgelegd dat ons pensioengeld in 2020 niet meer in kolen- olie- en gasbedrijven mag worden gestoken die niet 'Parijs-proof' zijn.

