Een goede vriendin gaat vreemd, ik voel me medeplichtig

Beste Beatrijs,

Een goede vriendin van mij heeft een paar jaar geleden verteld dat ze vreemdgaat. Dit is al een hele tijd aan de gang. Ze heeft een leuke man en twee kinderen. Ik heb destijds mijn schrik laten blijken en heb ook meerdere keren aangeraden hiermee te stoppen en haar huwelijk weer een eerlijke kans te geven. Mijn vriendin wil haar gezin niet kwijt, maar ook haar minnaar niet. Ze heeft zich er schuldig over gevoeld, maar dat lijkt voorbij. Ik heb nooit overwogen om haar partner op de hoogte te brengen. Wel voel ik me in toenemende mate ongemakkelijk als mijn vriendin er met mij over praat. Ik voel me dan medeplichtig en voel me rot als ik haar man zie. Mijn vriendin praat ook niet met mij over een eventueel dilemma of over haar geweten, maar over hoe blij ze is haar minnaar weer te hebben gezien. Ik kan niet enthousiast meeleven. Doe ik eigenlijk wel het goede door naar haar te luisteren? Of kan ik beter zeggen dat ik het er niet meer over wil hebben?

Vriendin gaat vreemd

Beste Vriendin gaat vreemd,

Heel vervelend om betrokken te zijn bij de buitenhuwelijkse escapade van uw vriendin. Zij heeft u daarmee op afstand geplaatst van haar dagelijkse leven met man en kinderen. Door op de hoogte te zijn van haar geheime leven bent u in een domein beland, waar u niet wil zijn en waar u morele bezwaren tegen hebt. Dat maakt meeleven met haar ingewikkeld en onaangenaam.

Dit gaat al enige tijd zo en begrijpelijk krijgt u daar genoeg van. Opmerkelijk trouwens dat dit al zo lang voortduurt, want doorgaans zijn situaties van ontrouw niet erg stabiel. Op zeker moment krijgt de bedrogen partner toch in de gaten dat er iets niet in orde is en explodeert de zaak. Enfin, dat is tot nu toe niet gebeurd en u vraagt zich af wat te doen. De man van uw vriendin inlichten is te zwaar geschut, waar u terecht voor terugdeinst. Tenslotte ligt uw eerste loyaliteit bij uw vriendin en is het niet uw taak als buitenstaander in dit gezin om een doorbraak te forceren.

Wel raad ik u aan om een gesprek te voeren met uw vriendin en naar voren te brengen dat u geen waardering hebt voor haar gedrag, omdat zij hiermee haar huwelijk en het welzijn van haar kinderen in gevaar brengt. Zij kan dit oplossen door ofwel haar minnaar aan de kant te zetten (desnoods zonder medeweten van haar man), ofwel open kaart met haar man te spelen. Of uw vriendin hiernaar zal luisteren valt te betwijfelen - mensen die in de roes van een geheime liefde verkeren luisteren zelden naar goede raad – maar u kunt haar wel te verstaan geven dat u geen zin meer hebt in confidenties. Sterker: u wilt helemaal niets meer over haar ontrouw en haar minnaar horen. Zo komt er een verboden gebied in uw omgang. Daar zal de vriendschap onder lijden, want normaal gesproken bespreken goede vriend(inn)en de dingen die na aan het hart liggen. Een onbespreekbaar onderwerp leidt tot afstand. Eenzaamheid is dan de prijs die uw vriendin betaalt voor haar dubbelleven. Maar wie weet draait corona die hele affaire wel de nek om.