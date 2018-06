Een goed plan, zo'n glaasje bubbels bij de kapper?

De strijd om het bestaan doet denken aan die van arme boeren op zandgronden die met hun gemengd bedrijf, wat vee en akkers, het hoofd boven water probeerden te houden.

Het gaat Ziengs om het versoepelen van al te strikte regels voor winkeliers, om wat meer leven in de brouwerij te brengen. Mengvormen van horeca en winkel wil hij 'toevoegen' om de zaak op te vrolijken. Zo moet de slijter een blokje kaas kunnen serveren, het eethuisje met één toilet (te weinig voor een alcoholvergunning) een biertje en de kapper een wijntje tijdens de knipbeurt. "Toasten met een glaasje prosecco na de geslaagde aankoop van een mooi colbert", schetst het Kamerlid in het Dagblad van het Noorden.

Al anderhalf jaar werkt hij aan de plannen. Zijn initiatiefwetsvoorstel kan inmiddels rekenen op sympathie van een meerderheid in de Tweede Kamer, bleek deze week. En waarschijnlijk ook op steun buiten politiek Den Haag. Want gaan we niet met z'n allen gebukt onder het keurslijf aan regels waar we graag vanaf willen?

Sympathie voor zijn plan zal er ook zijn in krimpgebieden waar vele harten van dorpen en steden er (nog) treurig bij liggen. Die willen we graag weer vitaal maken of houden.

Tegenstander

Maar er is ook een sterke tegenstander. Het kabinet lijkt minder gecharmeerd van zijn initiatief. Met name staatssecretaris Blokhuis van volksgezondheid ziet gevaren in het schenken van alcohol op meer plekken. Daarmee moet je bewuster omgaan, niet losser, vindt hij. En ook deskundigen bevestigen: hoe meer alcohol wordt aangeboden, hoe meer problemen. Het is als met sigaretten. En mogen benzinestations straks ook weer alcohol gaan verkopen?

Zelf heb ik er om andere redenen gemengde gevoelens bij. Het voorstel lijkt naadloos te passen in de trend dat winkelen een 'beleving' moet zijn. Een soort entertainment. Zoals 'late night shopping' met winkels die tot 23.00 uur open zijn en een rode-loper-momentje voor de bezoekers die 'helemaal los kunnen gaan'. Shop till you drop. Zouden we juist niet moeten consuminderen?

En zit ik wel te wachten op een glaasje rosé met een snackje bij mijn kapster? Als je er enige tijd moet doorbrengen, zoals ik, is een prettige ambiance in de salon natuurlijk best belangrijk. Maar mij gaat het toch vooral om het vakvrouwschap, zodat mijn haar weer goed zit en het er weer even tegen kan.

Misschien ben ik ouderwets. Kent u de film You've got mail (1998)? Daarin is de hoofdrol voor een eigenaresse van een prachtige oude kinderboekenwinkel, waar op middagen nog wordt voorgelezen. Haar tegenspeler is de buurman, eigenaar van een grote boekwinkelketen, mét koffiebar en speelgoed. Hij kaapt haar klandizie. Ik heb me zitten verbijten bij dat onrecht, maar het tij was niet te keren.

Hoe ziet u het? Een goed idee, zo'n glaasje bubbels bij de kapper of alleen een goede knipbeurt met koffie?

