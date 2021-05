Een goed functionerende Kamer vereist scherpe, geen dolgedraaide politici

Het is een zorgelijke ontwikkeling dat drie Kamerleden al maanden met burn-outklachten thuis zitten. Vorig jaar zakte VWS-minister Bruno Bruins en plein public in de Tweede Kamer ineen, en nu zit minister van economische zaken, Bas van ’t Wout, overwerkt thuis. Er is iets aan de hand met het politieke bedrijf en dat vraagt misschien om meer dan een gesprek tussen de Kamervoorzitter en de demissionair premier.

Voormalig GroenLinks-kamerlid Zihni Özdil typeert het parlement al als een burn-outfabriek. Het overkwam ook hem als Kamerlid. Hij moest toen erkennen dat burn-out niet alleen voor ‘mietjes’ is. Volgens Özdil gaven veel Kamerleden stiekem toe met dezelfde klachten rond te lopen.

Nauwelijks toekomen aan het maken van beleid

Het is op zich niet nieuw dat een politicus in Den Haag terechtkomt in een mallemolen, die zeven dagen per week doorgaat. Al langer is ook de klacht te horen dat ministers en staatssecretarissen zoveel tijd in het parlement moeten doorbrengen, dat ze nauwelijks toekomen aan het maken van beleid. Tot voor kort was het devies: leer er maar mee omgaan.

Dat gold ook voor Kamerleden. Er wordt van hen verwacht altijd klaar te staan en direct op grote of kleine ontwikkelingen te reageren. De druk van (social) media is groot. Politici worden rechtstreeks door kiezers benaderd en beoordeeld. Een fout is snel gemaakt en de toon is hard, tot en met fysieke bedreigingen aan toe.

Ruim 4000 moties per jaar

Tegelijkertijd zijn er achttien Kamerfracties die elkaar beconcurreren en om aandacht vragen. Elk Kamerlid moet werken aan zijn of haar eigen promotie. Wie als backbencher te boek staat, dreigt na verkiezingen niet terug te komen. Daarom dienen Kamerleden al die vragen en moties in. Ruim 4000 moties per jaar, pakweg 27 moties per Kamerlid. Tien jaar geleden waren dat er duizend. Moties die weinig effectief zijn, want het kabinet neemt ze vaak niet over. Maar het is een eenvoudige manier om jezelf als Kamerlid zichtbaar te maken.

De politieke mallemolen is afgelopen jaar in een stroomversnelling gekomen door de coronapandemie. De Kamer lijkt gevangen te zitten in urenlange debatten met bewindslieden. Soms gaan die over belangrijke zaken, maar geregeld gaan ze over details die net zo goed schriftelijk kunnen worden afgehandeld.

De Kamer wil herwaardering van haar functie als controleur van de macht. Dat vereist scherpe, deskundige en zeker geen dolgedraaide politici. Meer ondersteuning voor Kamerleden is geen overbodige luxe om wetten kritischer te kunnen beoordelen. Maar met minder moties, minder spoeddebatten en meer discussie op hoofdlijnen kan de Kamer zelf eveneens grote stappen zetten.