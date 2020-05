Een gevecht, ja, maar noem deze pandemie geen oorlog

Na deze pandemie gaan we nieuwe verhalen maken. Het leven gaat weer bloeien. Er komt vast een nationaal monument om de doden van Covid-19 te herdenken. Niet alleen een plek waar de nabestaanden zich terug kunnen trekken om hun verlies te verwerken, maar ook een plek om ons eraan te herinneren dat er een tijd in de geschiedenis is geweest dat we samenwerkten om een gezamenlijke vijand te verdrijven.

Hier heeft het volk zeker behoefte aan. Belangrijker nog is dat de strijders in de frontlinie – artsen, verpleegkundigen, zorgverleners en degenen met vitale beroepen – erkenning krijgen. Zij mogen er financieel niet op achteruitgaan. Een intelligente overheid zal ervoor zorgen dat ze niet meer op het Malieveld hoeven te demonstreren voor betere arbeidsvoorwaarden.

Laten we de strijd tegen Covid-19 een gevecht, een worsteling of een veldslag noemen, maar alsjeblieft geen oorlog. Het is een pandemie. Zeggen dat Covid-19 een oorlog is geeft een verkeerd beeld van wat oorlog eigenlijk is. In een oorlog krijgen bedrijven en personen geen compensatie voor verlies. Mensen worden niet gevraagd, maar gedwongen om thuis te blijven. Je maakt je geen zorgen of je kinderen wel naar school gaan. Ik ga niet verder in op alle details van hoe echte oorlogen eruitzien en wat mensen mogen en niet mogen doen.

Covid-19 heeft vooralsnog geen vluchtelingen opgeleverd

Ik voerde dit gesprek met mijn dochters. Ik wil hun meegeven dat ik niet naar Nederland ben gevlucht vanwege een pandemie. Ik vluchtte vanwege een oorlog. Ik werd daar gek van geweerschoten en bommen. Ik zag martelingen, ledematen die werden afgehakt en er lagen veel doden op straat. Ik verliet mijn ouderlijk huis om nooit meer terug te keren. Onze Covid-19 heeft vooralsnog geen vluchtelingen opgeleverd. Begrijpen jullie dat? Ze knikken en gaan verder met het kijken naar hun serie op Netflix.

Mijn zusje schrijft op haar WhatsApp-profiel dat ze dit jaar niet optelt bij haar levensjaren, omdat ze simpelweg 2020 niet heeft gebruikt. Dit was voor mij aanleiding om haar meteen te bellen om te vragen of het goed met haar gaat. Ze werkt in de ouderenzorg in Londen en op haar afdeling zijn zeker dertig mensen overleden aan Covid-19. Zij moest elke dag met besmette patiënten werken. Door haar werk met het mijne te vergelijken ging ik beseffen dat de eisen van de overheid om vaak mijn handen te wassen, zoveel mogelijk thuis te blijven en anderhalve meter afstand te houden een luxe zijn. Ik word elke dag wakker om achter mijn computer te kruipen om woorden te tikken.

Onze ervaringen zijn anders, maar de angst in ons beiden is even reëel. Ik moedigde haar aan om dapper, maar tegelijkertijd erg voorzichtig te zijn. “Ik dacht dat je mij zou vragen om te stoppen met dit werk”, zei ze met een lichte spot in haar stem. “Zeker niet, zusje. Dat jij dit werk doet is je roeping: iets terugdoen voor de medemens.”

Het klopt dat we minder hebben genoten van externe prikkels

Ik kon het niet laten om, voordat we ons gesprek beëindigden, de tekst op haar WhatsApp-profiel ter sprake te brengen. “Meen je dat nou echt dat je 2020 niet hebt gebruikt?” Ze lachte en zei dat ze bedoelt dat ze minder heeft genoten van dit jaar.

Het klopt dat we minder hebben genoten van externe prikkels. Aan de andere kant richten we door de pandemie de focus meer op onszelf en minder op de ander. Zelfbehoud is daardoor relevanter geworden. Doordat we veel meer tijd doorbrengen met onszelf, leven we gezonder, bewegen we meer en wassen we regelmatiger onze handen. Deze lockdown blijkt inderdaad intelligent te zijn. En zo’n monument zal ons alleen nog maar dichter bij elkaar brengen.

Babah Tarawally is schrijver, columnist en programmamaker. Voor Trouw schrijft hij om de week over (verborgen) discriminatie en racisme, maar vooral over manieren om elkaar op dit thema te kunnen verstaan. Lees ze hier terug.