Een gemeente die slechts spaarlampen en tochtstrippen uitdeelt, heeft het echt niet begrepen

Wie nu nog de opwarming van de aarde bagatelliseert, negeert de voortekenen van wat ons te wachten staat: de recordtemperaturen in Siberië deze zomer, overstromingen in Europa en China en enorme bosbranden in Noord-Amerika. De omschakeling naar groene energiebronnen, dé oplossing om de temperatuurstijging op aarde nog enigszins te beteugelen, stelt de samenleving evenwel voor grote problemen. De rol van de overheid, als hoeder van het algemeen belang en regisseur van de transitie, komt daarbij nadrukkelijk in beeld.

De kunst daarbij is vooral een realistisch beeld te schetsen van wat de samenleving allemaal te wachten staat. Over hoe ingrijpend het voor burgers kan zijn om hun woningen van het gas te krijgen, maar ook over wat wél kan. Een gemeente die slechts huis aan huis spaarlampen en tochtstrippen uitdeelt, heeft het echt niet begrepen. De discussie moet actief worden aangezwengeld – waarbij de boodschap toch vooral moet zijn dat het misschien wel ingewikkeld wordt, maar niet onmogelijk is. En dat de burger op de overheid kan rekenen. Kom dus maar op met die transitieplannen voor al die wijken.

Enorme impact

Ja, op hoofdlijnen ziet de energietransitie er best aardig uit. De plannen voor te bouwen zonne- en windparken, die de dertig regio’s afgelopen zomer presenteerden, lijken voldoende om in 2030 1,5 miljoen huizen van het gas af te kunnen halen, het wagenpark te elektrificeren en ook de industrie deels te laten omschakelen naar duurzame energie. Precies zoals in het klimaatakkoord is afgesproken.

Maar de impact van die plannen zal enorm zijn, op het landschap en de biodiversiteit bijvoorbeeld en het is nog maar de vraag of netbeheerders elektriciteitskabels bijtijds hebben weten te verzwaren, om al die groene energie daadwerkelijk op de plaats van bestemming te krijgen. En: wat betekent dat nu concreet voor de burgers van een stad of dorp?

Grote hobbels

Want ook op lokaal niveau zijn er grote hobbels te nemen, leert het voorbeeld van het dorpje Nagele dat in 2023 energieneutraal wil zijn. Nagele, nog geen tweeduizend zielen groot, is enthousiast van start gegaan en geldt als een pionier van de energietransitie. Maar alleen al de plaatsing van zonnecollectoren op de platte daken van het modeldorp – het dorp is een icoon van het Nieuwe Bouwen – leidde tot een waslijst van bureaucratische en juridische problemen. Juridisch getouwtrek over eigendomsrechten, over wettelijke beperkingen wat woningcoöperaties wel of niet mogen, over in beton gegoten subsidieregels en de volledige afhankelijkheid van slechts één ambtenaar, die in dit geval gelukkig wel zijn nek uitstak. De les van Nagele is helder: bevrijd ons van al te knellende regels en voorschriften, anders draait de energietransitie uit op een sof.