Een gekozen burgemeester. Wie zit dáár nou op te wachten?

Onlangs ging de Tweede Kamer akkoord met de zogenoemde deconstitutionalisering van de burgemeestersaanstelling. Dit betekent dat, indien de hele herzieningsprocedure is doorlopen, de Grondwet niet langer tot kroonbenoeming verplicht.

Lees verder na de advertentie

Vraag burgers wat voor problemen zij in hun gemeente ervaren, en je zult niet gauw als antwoord horen dat zij hun burgemeester niet kunnen kiezen. Onveiligheid en vuiligheid op straat, slechte straatverlichting, onbereikbaarheid van de binnenstad of de zoveelste verhoging van de onroerende zaakbelasting door het gemeentebestuur zijn zaken waar burgers zich eerder druk over maken, en terecht. Wie de burgemeestersketting een paar jaar lang om zijn of haar nek mag hangen zal de meeste burgers worst zijn.

Wie de bur­ge­mees­ters­ket­ting een paar jaar lang om zijn of haar nek mag hangen zal de meeste burgers worst zijn

Nu kan het soms voorkomen dat er grote problemen spelen die door burgers niet worden onderkend. Of dat achter problemen waarmee burgers wel worden geconfronteerd een diepere oorzaak schuil gaat. Maar zou dat de niet-gekozen burgemeester zijn? Misschien wel als je lijdt aan het ‘sterke man’-syndroom, dus als je denkt dat een krachtdadig politicus alle problemen wel eventjes zal oplossen. Meestal staat D66 vooraan om dit type denken als ‘populistisch’ te veroordelen. Het zal toch niet zo zijn dat D66 met haar voorkeur voor de gekozen burgemeester populisme bedrijft?

Het huidige systeem werkt zeker niet perfect. Niet alleen omdat er zo nu en dan slecht functionerende burgemeesters worden benoemd; dat is met geen enkel systeem te vermijden. Maar het is vreemd dat alle burgemeesters lid zijn van een politieke partij, terwijl slechts 2,5 procent van alle burgers dat is. Een veel genoemde uitzondering is de huidige partijloze burgemeester van Maastricht, maar zij is de spreekwoordelijke uitzondering die de regel bevestigt. En het is toch moeilijk voorstelbaar dat onder de overige 97,5 procent van de volwassen bevolking geen mensen zouden rondlopen die het in zich hebben uitstekende burgervaders of -moeders te zijn.