Een filter op internet doodt creativiteit en politieke vrijheid

Wie, zoals ik, weleens op ontdekkingstocht gaat op internet, wordt regelmatig positief verrast. Of het nu gaat om een vertaling van Tertullianus, de bladmuziek van Sergei Bortkiewicz of de muziek van Egon Wellesz, internet heeft informatie ontsloten die vroeger niet beschikbaar of moeilijk te vinden was. Het voorstel van de Europese Commissie om grote internetbedrijven te verplichten te filteren wat internet op gaat en vooraf vast te stellen of er toestemming voor is van de oorspronkelijke maker (een ‘uploadfilter’ i.h.k.v. artikel 13), maakt internet niet beter, maar bouwt arbitraire slagbomen en hekjes, wat die reis aanzienlijk gaat bemoeilijken.

Het voorstel is op het eerste oog sympathiek. Internet is voor wat betreft de auteursrechten (maar ook anderszins) een beetje als het Wilde Westen. Wie een catchy deuntje verzint, zal dat al snel, zonder vergoed te worden, bij allerlei kattenfilmpjes aantreffen. Dat de makers nu eindelijk eens wat bescherming krijgen klinkt eerlijk en rechtvaardig. Maar wanneer je voorbij dit sentiment kijkt, doemt een andere werkelijkheid op, van gevestigde ­belangen en politieke motivatie. ­Waarom ben ik tegen dit uploadfilter?

Centralisatie van in­for­ma­tie­macht is een directe bedreiging voor de democratie

Ten eerste omdat het de vrijheid van meningsuiting beperkt. We denken wanneer het hierover gaat vaak aan demonstraties en geschreven pamfletten, maar deze gedachtegang is ouderwets. Commentaar op politiek en allerlei maatschappelijke uitingen en ontwikkelingen wordt tegenwoordig integraal gegeven, met beeld en geluid en gebruikmaking van alle bronnen die internet ter beschikking stelt zoals Twitter of YouTube. Het vooruitzicht dat je misstanden niet langer mag melden zonder dat je bronmateriaal is gecontroleerd op toestemming is verontrustend. De vrijheid van meningsuiting wordt hiermee onrecht aangedaan. Handig voor de politiek, dodelijk voor het maatschappelijke debat.

Ten tweede is het ongewenst omdat straks iemand, of nog erger, een oncontroleerbaar algoritme, over dat filter gaat en over wat erdoor komt. De vraag is of we diegene of datgene wel kunnen vertrouwen. Het falen van het nepnieuwsbureau Euvsdisinfo.eu geeft dat vertrouwen niet. En ontstaat er geen politieke of bedrijfsmatige willekeur waarbij zelfs tegenstanders of concurrenten kunnen worden uitgeschakeld?

Zoals bij de privacywetgeving zit hier een lobby op met een belang. Wordt dit voldoende onderkend en transparant gemaakt? Bij twijfel niet doen, is mijn overtuiging.

Centralisatie Ten derde gaat de politiek niet over informatie. Het principe om je als politiek instituut hiermee te bemoeien is verkeerd, vooral in een wereld die hier in steeds grotere mate van afhankelijk is. Waar blijft de vierde macht als je alleen mensen via een blog of krant kunt bereiken in de 21ste eeuw? Centralisatie van informatiemacht is een directe bedreiging voor de democratie. Ten vierde levert het de artiesten, kunstenaars en bedenkers weinig op. Sterker nog, het versterkt de belangen van mensen die de rechten en de infrastructuur bezitten om te bepalen wat populair wordt en wat niet. Bijvoorbeeld, het grootste deel van de jaarlijkse top-40 wordt geschrevendoor een handvol producers. Die hebben alle belang bij een uploadfilter dat jong talent dwingt volgens hun regels te spelen. Dit bedreigt de creativiteit en de toegang tot publiek. Artiesten worden al niet rijk van het legale alternatief Spotify. Laten we niet doen alsof er nu miljarden worden misgelopen door diegenen die het hard nodig hebben. Het voorgestelde uploadfilter is niet in het belang van de burger en zeker niet in het belang van de creativiteit. Wij hebben recht op een grenzeloos, neutraal, internet.

