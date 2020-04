Een extra slokje oranjebitter

Nieuw plekkie, nieuw bekkie. Het voelt als onmogelijk om niet even stil te staan bij het feit dat Bas& Bos vandaag Achterop zijn ­geraakt. Alsof we na vier jaar ­binnen zitten nu op een koninklijk balkon staan, en we u kunnen toewuiven: goedemorgen ­Trouwe lezers!

Ook wij hielden van Rob Schouten en Wim Boevink op deze plek. En gek is hoe je juist tijdens het afscheidnemen weer zoveel nieuwe dingen ontdekt. Dat verontrustende citaat uit het interview met Wim Boevink: “Nadat ik de tv-rubriek vier jaar had gemaakt en een beetje een zonderling was geworden, zei de toenmalige hoofdredacteur: ‘Misschien moet je nu maar iets doen buiten’.” We horen het graag op tijd, mochten Maaike en ik ook vreemde verschijnselen gaan vertonen.

Geruststellend was dan weer wat Rob Schouten vertelde, dat zelfs hij, Trouws meest ervaren columnist en recensent, nog altijd voorafgaand aan het schrijven van een column slecht sliep. “Ik had lang niet altijd een onderwerp klaarliggen en wist vaak tot op het laatst niet hoe ik het zou aanpakken.” Zo herkenbaar.

Ouderwets felle discussie

Van zaterdag op zondag maalden wel acht onderwerpen door mijn hoofd, allemaal verbonden met kroon en corona. Hoe de onrust, over of we eigenlijk wel goed door deze viruscrisis worden geleid, in ‘Nieuwsuur’ zaterdag een nieuwe piek bereikte met openlijke kritiek op het functioneren van ons heilige, maar ook geheimzinnige Outbreak Management Team. En hoe een lid daarvan, hoogleraar ­Marion Koopmans, daarna in ‘Op1’ het commentaar toch wel plausibel pareerde. Hoe aan diezelfde tafel eindelijk weer eens ouderwets fel werd gediscussieerd, over het wel of niet stellen van duurzaamheidseisen aan grote bedrijven die nu om steun vragen.

Hoe toegeleefd wordt naar Koningsdag 2020, dat was ook een goede kandidaat geweest voor deze eerste Bas & Bos op de achterpagina. Heeft u er zin in gekregen, in deze ­‘woningsdag’? Of echt begrepen wat het idee is? Of hoe nodig het is? We zijn nu al zoveel weken solidair en samen en een team. Nederland is misschien wel meer Eenderland dan ooit.

Het was een tv-commercial van supermarkt Jumbo die deed beseffen hoe ik me voel. Ik houd absoluut van acteur Frank Lammers als die ongevaarlijke goedzak op zoek naar simpel huiselijk geluk. Maar die scène waarin hij goedgemutst in zijn oranje achtertuin zit en er achter de schutting bij de buren met een oranje wc-pot wordt gegooid, zoveel joligheid, dat lukt nu even niet.

Verkleed als tent

Daarom kon ik wel weer erg lachen om het liedje ‘Amalia’ in het onvolprezen satirische ‘Even tot Hier’, over hoe onze kroonprinses stiekem wel blij zal zijn dat een dag vol gekantklos en expressief bewegende onderdanen aan haar voorbijgaat. “Ik snap wel dat je chagrijnig bent, want die mensen zijn verkleed als tent” is nu al een van lekkerste tv-zinnen van het jaar.

Maar toch, maar toch. Je zal maar een huis vol kinderen hebben nu. Vlucht dan gerust naar de site koningsdagthuis.nl van de Oranjeverenigingen. Tientallen bekende Nederlanders bewijzen daar hun nut met tips hoe je ­deze dag goed door komt. Van vrolijke acteurs die flauwe hoedjes maken tot een Erik Scherder die uitlegt hoe je hersenen gedijen bij een potje dansen.

Het is ieder z’n eigen feestje vandaag. En de perfecte dag voor een extra slokje Oranjebitter.

