Een etnische oorlog in Frankrijk, daar laat Brussel een plan wel even voor in de la liggen

Hoewel de mogelijkheid dat Marine Le Pen de Franse presidentsverkiezingen zou gaan winnen verwaarloosbaar was en deze rechtspopulist daadwerkelijk met 17 procentpunten verloor, was de opluchting in Brussel enorm bij de overwinning van Emmanuel Macron. Zowel voorzitter van de Europese commissie Ursula von der Leyen, die van de Europese Raad Charles Michel en ook die van het Europese parlement Roberta Metsola bedolven de herkozen president onder de felicitaties.

Pikant is wel dat Brussel bereid was om Macron indirect een handje te helpen door het EU-plan voor migratie langer in een la te houden. Vorige week was dit in het Franse dagblad Le Monde te lezen: ‘De uitvoerende autoriteit van de EU wilde ook wachten (met de presentatie van het plan, red.) op de uitkomst van de Franse presidentsverkiezingen om het risico te vermijden dat deze kwesties door extreemrechts zouden worden uitgebuit’.

Extreemrechts in de kaart spelen

Het plan wil arbeidsmigranten uit Marokko, Tunesië en Egypte via ‘partnerschappen’ halen om het gebrek aan Europese arbeidskrachten te verlichten. Later zouden ook landen als Pakistan, Bangladesh en Nigeria mogelijk gevraagd worden migranten naar Europa te sturen. Het plan is niet wat je van ‘diversiteit’ zou kunnen verwachten, omdat die landen alle zes moslimlanden zijn (hoewel Nigeria ook een grote christelijke minderheid telt). Dit had ongetwijfeld rechtspopulisten en extreemrechts in de kaart kunnen spelen tijdens de campagne. Frankrijk kent een groeiend probleem met integratie en moslimseparatisme in de banlieues, wat ook de score van 41 procent voor Le Pen op 24 april kan verklaren.

Het tv-debat tussen Macron en Le Pen heeft Brussel waarschijnlijk gesterkt in de overtuiging dat het beter was om pas na de verkiezingsuitslag met het plan te komen. Tijdens het debat kwam het voorstel van Le Pen ter sprake om hoofddoekjes uit de publieke ruimte te verbannen. Een quasi onuitvoerbare maatregel, die volgens peilingen wel door 60 procent van de Fransen wordt gesteund.

Macron viel Le Pen direct aan met een dramatische conclusie: ‘U gaat een burgeroorlog veroorzaken als u dat doet. Ik zeg je dit in alle oprechtheid.’ Dit moet in Brussel als een alarmsirene hebben geloeid: de Franse president die waarschuwt ‘in alle oprechtheid’ dat zijn land in een etnische oorlog verwikkeld zal raken als een wet tegen hoofddoekjes wordt aangenomen. Het gaat hier niet meer om separatisme van salafisten in de banlieues, maar volgens Macrons suggestie om een mogelijke gewapende opstand van moslims in heel Frankrijk. Hij zal het wel weten, denk je dan, en misschien weet hij ook over welke wapens de eventuele opstandelingen nu al beschikken en waar die wapens zijn opgeslagen? Dit EU-migratieplan kon in deze context beter nog even op zich laten wachten.

Ach, het EU-plan heeft toch een grote kans om weer in een la te worden gestopt, gezien de negatieve reacties. Ook in Nederland. Zaterdag schreef Frank Kalshoven in de Volkskrant dat het plan ‘rammelt aan alle kanten’ terwijl vrijdag in De Telegraaf oud-PvdA-minister Ronald Plasterk het EU-plan ‘wereldvreemd’ en een ‘verlate aprilgrap’ had genoemd.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.