Een enquête vol belangrijke vragen over zestig jaar gaswinning

Een vloek, vooral voor de inwoners van het wingebied. Voor hen is de waarheidsvinding en, uiteindelijk, de erkenning dat er grote fouten gemaakt zijn, een groot goed. Hoe omvangrijk en ingewikkeld de opdracht van de nog te vormen enquêtecommissie ook wordt, het is een opdracht, waarvan de relevantie niet kan worden overschat. Ter genoegdoening van de Groningers en in het belang van een kwalitatief beter overheidsoptreden.

Grote vragen schreeuwen in de enquête om een antwoord. Wat heeft de toenmalige minister Kamp van economische zaken doen besluiten, tegen alle adviezen in, nog even de productie van aardgas te verhogen? Waarom heeft het zo lang moeten duren voor het besef in Haagse politieke en beleidskringen doordrong dat er iets faliekant mis aan het gaan was in het wingebied?

Nederland wentelde zich in de welvaart die het gas bracht en maakte zich geen zorgen

Vragen die Groningers, en heel Nederland benieuwd dienen te maken naar het antwoord. De enquêtecommissie dient echter, zeker met het oog op de toekomst, het hele mistige bouwwerk rond de winning van het Groningse gas te ontwarren en inzichtelijk te maken voor een breder publiek. Een belangrijke vraag in dat kader zal zijn in hoeverre commerciële belangen voorrang kregen boven het algemeen belang. Hadden Shell en Exxon, de twee private aandeelhouders in de operatie, een naar verhouding te grote stem of zijn in de wijze waarop een en ander georganiseerd was en verantwoordelijkheden werden verdeeld geen ontwerpfouten gemaakt?