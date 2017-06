Een energieneutraal huis is echt niet zo duur

De kop 'Een energiezuinig huis is best duur' (Trouw, 2 juni) trok nogal mijn aandacht omdat ik afgelopen jaar mijn jarendertigwoning energieneutraal heb laten maken.

Kosten: 50.000 euro. Behalve dat ik dat een hele hoop geld vond, vind ik het óók per saldo eigenlijk best goedkoop. Of iemand iets goedkoop of duur vindt is subjectief. De vraag is meer wat eigenlijk de kosten en baten zijn. Op dat punt vind ik het artikel helaas niet zo compleet. Wat mist er dan?

Kijken die mensen ook naar te­rug­ver­dien­tijd als ze een dure vakantie plannen?

Ik wil vooropstellen dat kosten en baten voor iedere woning en bewoning weer anders zijn. Om een woning energieneutraal te maken door middel van degelijk isoleren en zelf opwekken van energie (in principe zonder gas natuurlijk) kan 40.000 euro soms toereikend zijn, maar het kan ook het dubbele kosten. Het blijft maatwerk. Overigens kan een deel van de kosten vaak worden gereduceerd met subsidies in de orde van 5.000 à 10.000 euro. Mijn punt is vooral dat de batenkant in het genoemde artikel niet goed in kaart wordt gebracht.

Baten Laat ik de baten opsommen: je bespaart maandelijkse energiekosten. Per maand lijkt dat niet veel, maar over een periode van 20 of 30 jaar spaart dat tienduizenden euro's uit. Daarbij komt de waardevermeerdering van de woning. Inderdaad, taxateurs hebben hier nog moeite mee, maar nieuwe kopers begrijpen steeds beter dat je met een energieneutraal verbouwde woning al van een hoop gedoe af bent, een beduidend hoger comfort hebt (vloerverwarming!) en ook nog eens lagere maandlasten. Laat het 5 procent waardestijging zijn, dan zit je ook al op snel op 15.000 euro baten. Met die twee baten samen kom je al grotendeels uit de kosten. Maar in het artikel lees ik dan dat 'investeren in energiezuinige maatregelen vanuit financieel oogpunt nog niet heel interessant' zou zijn. Het hele punt is natuurlijk dat we hier niet alleen 'vanuit financieel oogpunt' naar moeten kijken. Veel belangrijker is dat je de klimaatverandering helpt vertragen, vervuiling terugdringt en als je het slim doet de economie versterkt, kortom de wereld wat duurzamer maakt. Dat soort baten mogen wat kosten. Waarom kijken sommige mensen bij investeringen in duurzaamheid toch alleen maar naar terugverdientijden en economisch rendement? Doen ze dat ook als ze een dure vakantie plannen of een medische behandeling overwegen? Ik zou zeggen: een energieneutraal huis kost zeker wat, maar dan heb je nog meer!

