Een eerlijker verdeling van lasten en lusten moet hoog op de politieke agenda

Negen jaar hebben we erop moeten wachten. Negen jaar, waarin ook Nederland door de diepste economische crisis ging van na de Tweede Wereldoorlog. Zo bezien is het nog enorm snel dat de overheidsfinanciën weer een (klein) overschot laten zien, zoals minister Jeroen Dijsselbloem van financiën donderdag liet weten.

Die snelheid zegt iets over de weerbaarheid van de Nederlandse economie. Tegelijkertijd dient te worden geconstateerd dat het voorzichtige begrotingsbeleid van het vertrekkende kabinet vruchten heeft afgeworpen.

Dat heeft pijn gedaan. Bepaald niet iedereen in de samenleving zal tevreden constateren dat er nu een begrotingsoverschot is ontstaan. Sterker, sommige groepen hebben het gevoel dat dat ten koste van hen ging.

Het wordt tijd dat een eerlijker en rechtvaardiger verdeling van de lasten en de lusten hoog op de politieke agenda komt. Er is gelukkig weer perspectief en er is weer geld voor investeringen door de overheid.

Politieke partijen kunnen daarop inspelen bij de komende formatie. Groningen kan beter tegemoet gekomen worden, ondanks de noodzaak minder gas uit de grond te halen en de daarmee gepaard gaande gemiste inkomsten.

Het is niet meer dan een voorbeeld van beleid dat - om goede redenen - te lang is uitgesteld.

Belastingstelsel

Een betere en rechtvaardiger verdeling van lasten dient ook het uitgangspunt te zijn bij de zeer noodzakelijke hervorming van het belastingstelsel. Die noodzaak bestaat al langer, maar nu is er ook budgettaire ruimte om een en ander daadwerkelijk vorm te geven.

Bij die belastinghervorming mag de hypotheekrente-aftrek niet buiten beschouwing blijven. De Europese Commissie waarschuwde van de week niet voor het eerst voor de nog altijd veel te ruimhartige fiscale behandeling van hypotheken. En Europa is niet de enige. Ook het Internationaal Monetair Fonds komt hier in elk rapport over Nederland op terug.

De huizenmarkt is al wat langer van de crisis hersteld en ondanks de eerdere versobering van de hypotheekrente-aftrek dreigt die markt opnieuw oververhit te raken. Met twee zeer kwalijke gevolgen: de woningmarkt en huiseigenaren zijn opnieuw gevoelig voor een eventuele crisis en voor starters is het vrijwel onmogelijk zich op die markt te begeven.

Er is geld voor nieuw beleid

Er is geld voor nieuw beleid. Dat is ook hard nodig, maar tegelijkertijd, zo leert de ervaring, tempert dat de bereidheid van politici om na te denken over nodige hervormingen. Het is van het allergrootste belang dat bij de aanstaande formatie het ene wordt gedaan, zonder dat het andere wordt nagelaten.

Of aan die onderhandelingstafel ook de partijen komen te zitten die daartoe bereid zijn, is nu in eerste instantie aan de kiezer.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.