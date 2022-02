Een eerlijk belastingsysteem, je zou het elk land gunnen

De evolutie van onze beschaving, ook wel aangeduid als ‘vooruitgang’, zal er dus komende zomer toe leiden dat de monumentale Hefbrug in Rotterdam wordt gedemonteerd.

Dat moet, want het nieuwe zeiljacht van Jeff Bezos, de rijkste man ter wereld, kan er niet onderdoor, en er is geen andere route van de werf in Alblasserdam naar de zee. De brug wordt op rekening van Bezos ook weer netjes in elkaar gezet, dat hoort voor hem gewoon bij de afleveringskosten; het hele schip komt op zo’n 430 miljoen euro.

Je weet: dit is hoe het werkt. Je kunt wijzen op de daklozen in de Pauluskerk, op 2,6 kilometer lopen van de Hef, maar wat verwacht je eigenlijk? Dat Bezos alle ellende van de wereld op gaat lossen? Beetje makkelijk, dat afgeven op de rijken.

De Washington Post, eigendom van Bezos, bracht deze week een lang en mooi portret van de 78-jarige miljardair Leon Cooperman die elke dag van zeven uur ‘s ochtends tot middernacht achter zijn computer zit. Om geld te maken. Door verstandig te beleggen, groeit zijn vermogen onder zijn vingers: in 2021 ging dat met gemiddeld 4788 dollar per minuut, 1,9 miljoen per dag, tot een totaal van 700 miljoen.

Sympathieke man, aan zeiljachten doet hij niet, 50 tot 60 procent van al het geld dat binnenkomt geeft hij weg, uiteindelijk moet dat 90 procent worden. ‘Wie rijk sterft, sterft in schande’, staat op zijn bureau.

Maar wat Cooperman dwarszit, is dat zijn succes, dat hij beschouwt als toonbeeld van de American Dream, door lang niet iedereen wordt gewaardeerd, en dat linksige types vinden dat hij veel te weinig belasting betaalt.

Hij wil zelf bepalen wat hij met zijn kapitaal doet. “Wat Amerika groot heeft gemaakt, is ons kapitalistische systeem”, schreef hij aan Democratische politici. “Kapitalisme heeft gebreken, maar socialisme werkt in het geheel niet.”

Het is dit grondidee, dat bezit en dus vermogen onaantastbaar is, dat de wereld parten speelt. Miljardairs - of ze nu egoïstisch zijn of altruïstisch - vormen een extreem voorbeeld, maar neem je ook alle miljonairs mee, dan kom je wereldwijd op een groep van meer dan twintig miljoen mensen.

Onder hen bevindt zich de club Millionaires for Humanity, die voorstelt om alle rijken minstens 1 procent belasting te laten betalen over hun vermogen. Daar merken ze niets van, zei initiatiefnemer Djaffar Shalchi vorig jaar in de Volkskrant, terwijl er wel heel veel mee kan worden gedaan. “De rijkste 1 procent van de wereld bezit 200 biljoen dollar, meer dan de overige 99 procent samen. Als je daar 1 procent belasting over heft, dan heb je 2 biljoen dollar. Dat is genoeg om alle zeventien ontwikkelingsdoelen van de VS voor 2030 te financieren.”

Geen filantropie – al mag dat ook – maar een eerlijk belastingsysteem, je zou het elk land gunnen. Ook Nederland. Dat de Hoge Raad de regering nu dwingt tot een nieuw stelsel door de fictieve spaartaks af te schieten, is een gouden kans: belast vermogen naar rato, ter land, ter zee en in de lucht.