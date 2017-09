Een 'Drionpoeder' zal ook mensenlevens kunnen redden

Morele steun verlenen en aanwezig zijn bij een zelfdoding is niet strafbaar. Wanneer dit gangbaar wordt, krijgen familie en vrienden naast de kans om afscheid te nemen ook meer kans om dat afscheid juist te voorkomen.

Uit eigen ervaring weet ik dat de aantrekkingskracht van de dood groot kan zijn. Zo'n 400.000 mensen in Nederland hebben zelfmoordgedachten. Dagelijks maken vijf tot zes mensen in Nederland een einde aan hun leven. Jaarlijks stijgt dit aantal met 1, 5 procent. Een groter aantal slaagt erin om het niet te doen.

Een traumatische ervaring is het ook voor anderen. Degenen die mensen vinden die hun polsen doorsneden, zich ophingen of van een dak sprongen. Stuk voor stuk mensonwaardige vormen om dood te gaan, waarmee niemand geconfronteerd wil worden. Wanneer een Drionpoeder werkelijk zorgt voor een zachte dood hoeft dit niet meer.

We kunnen niet meer luisteren naar mensen die erin slaagden een einde aan hun leven te maken. Velen zullen gezocht hebben naar een pijnloze manier om dood te gaan, zonder anderen daarmee kwaad te doen. Dat is lastig, dus springen mensen voor een trein. Voor machinisten is dit vreselijk.

Ik heb lotgenotengroepen opgezet en ruim honderd gespreksbegeleiders getraind. In mijn gesprekken en gespreksgroepen met (voorheen) suïcidale mensen geeft dit onderwerp veel herkenning. Vaak hoorde ik dat mensen niet op de rand van een perron durven te gaan staan, omdat ze bij elke trein de drang hebben om te springen. Of dat ze niet naar het strand gaan, omdat de zee hen dan lokt. Zelf vrees ik, tijdens periodes dat ik dood wil zijn, ook voor situaties waarin ik plotseling een fatale beslissing kan nemen. Autorijden durf ik dan niet, omdat de bomen langs de weg een te grote aantrekkingskracht hebben.

Je weet dat je niet echt dood wilt, maar iets in je blijft knagen. Het is te vergelijken met hoogtevrees. Van een toren naar beneden kijkend, krijg je het gevoel te gaan vallen. Ook al weet je beter.

Dat is voor velen een dagelijks gevecht met zichzelf. Het leven is voor hen ondraaglijk. Het is geen leven maar overleven. De dood is een manier om te ontsnappen.

Relationele benadering

Stel je voor dat je het kan zeggen als je het leven niet meer vol kan houden. Je hoeft niet langer eenzaam, op een mensonwaardige manier, te sterven. Toestemming van de overheid is daarvoor niet nodig. Overleg met naasten wel. In het opinieartikel 'Ook de autonome mens is niet alleen' werd terecht gewezen op deze relationele benadering.

Of het Drionpoeder en andere pillen nu in Nederland te krijgen zijn of dat iedereen die in China gaat bestellen, maakt daarbij niet uit. Ik hoop dat mensen vaker te midden van familie en vrienden afscheid gaan nemen van het leven. Bij deze beloof ik iedereen die van mij houdt dat ik niet in stilte heen zal gaan. Er zal een datumprikker nodig zijn.

En voor iedereen die zelfmoordgedachten heeft: de kwellende gedachten aan de dood komen bij mij de laatste jaren nog maar sporadisch voor. Hou vol. Zoek naar een sprankje hoop en houd je daar aan vast. Bel 113, de hulplijn, om met experts je gedachten en gevoelens te delen.