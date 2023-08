Een ‘doordacht besluit’ van Omtzigt kan alleen betekenen dat hij het grote Europa in gaat

Het laatste dat we van Pieter Omtzigt hebben gehoord voor hij met vakantie ging, op 1 augustus, was dat hij meer tijd nodig heeft voor het ‘nemen van een doordacht besluit’. Nogal wiedes. De laatste peiling zet de (nog) niet bestaande partij-Omtzigt op 46 surreële Tweede Kamerzetels.

De verwachtingen bij die potentiële kiezers over de helende invloed van één persoon op de Haagse politiek zijn natuurlijk zwaar overspannen. Een ‘doordacht besluit’? Dat kan alleen maar zijn dat hij de Tweede Kamerverkiezingen overlaat aan de Haagse hyena’s en op 6 juni volgend jaar meedoet aan de Europese verkiezingen.

Om te beginnen heeft hij dan ruim een half jaar extra voorbereidingstijd. Als we de gepeilde Kamerzetels doortrekken naar het Europees Parlement, zou de partij-Omtzigt kunnen rekenen op 8 à 10 van de 31 aan Nederlandse afgevaardigden toebedeelde zetels. Naar verhouding ongekend veel, en een stuk makkelijker te vullen dan 46 Kamerstoelen.

Past goed in carrièreverloop

Ook politiek-inhoudelijk zou zo’n stap goed in Omtzigts carrièreverloop passen. Een groot deel van zijn Kamerlidmaatschap is hij (kritisch) met Europa bezig geweest. Sinds 2004 is hij lid van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa in Straatsburg. Hij zal tijdens de campagne nog talloze keren moeten uitleggen dat die mensenrechtenorganisatie met 46 lidstaten niets met de EU te maken heeft.

In veel Europese landen weten ze donders goed wie Pieter Omtzigt is. Voor de Raad van Europa stelde hij de rechtsstaat-misstanden op Malta aan de kaak. Die rechtsstaat-passie kunnen ze goed gebruiken in de EU, net als zijn vasthoudendheid in de strijd tegen (institutioneel) onrecht.

In het EU-parlement is hij verzekerd van de logistieke en politieke ondersteuning van de christendemocratische Europese Volkspartij (EVP), de machtigste familie in Brussel. Die zal de nieuwe partij van het Nederlandse stemmenkanon met open armen ontvangen, zeker als het CDA-smaldeel (nu vijf zetels) krimpt. In de Tweede Kamer zou hij die ondersteuning zelf moeten opbouwen.

Gezag zal groeien, niet krimpen

Zo zou hij snel een van de prominentste Europarlementariërs kunnen worden, zoals VVD’er Malik Azmani in 2019 omhoog schoot door de gelederen van de liberale Renew-familie. In de Nederlandse en buitenlandse media zal Omtzigts gezag eerder groeien dan krimpen.

Bij de Europese verkiezingen van 2019 ging zijn naam al over de tong als mogelijke CDA-Europarlementariër. Toen was het verhaal dat hij vanwege zijn gezin niet weg wilde uit Enschede. Maar hij hóeft helemaal niet weg uit Enschede. Brussel is verder weg dan Den Haag maar nog steeds dichtbij. Straatsburg kent hij als zijn broekzak. Zijn dochters zijn ook alweer vijf jaar ouder.

Wat let hem? Omtzigt kan nog steeds afstevenen op een historische verkiezingsoverwinning, zonder dat die meteen heel Nederland (en hemzelf) op z’n kop zet. En dan, op een avond in juni, kan hij met een triomfantelijke grijns zeggen dat hij uit vrije wil en met een overweldigend kiezersmandaat is gepromoveerd naar een functie elders.

Als politiek redacteur schrijft Christoph Schmidt over Brusselse en Haagse zaken. Hij vervangt EU-correspondent Romana Abels tijdens haar vakantie.

