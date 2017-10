Een donor is niet dood

In het redactionele commentaar 'donorwet 3.0' (Trouw, 7 oktober) wordt voorbijgegaan aan de fundamentele onjuistheid die aan elke orgaandonatiewet ten grondslag ligt, namelijk dat geen enkele donor is overleden.

Er "dient niet gesproken te worden over 'na overlijden'. Orgaandonatie vindt niet plaats ‘na overlijden’ maar nadat de donor ‘hersendood’ is verklaard. Dit betekent dat het hart nog klopt en de hersenen nog zuurstof ontvangen."

Eigenaar

Voorbijgegaan wordt ook aan de vraag wie eigenaar is van mijn lichaam. In mijn opvatting ben ik dat ten principale zelf. In elke Wet op de orgaandonatie die de beslissing over orgaandonatie aan anderen mogelijk maakt, wordt dit principe met voeten getreden. Het menselijk lichaam is geen ding dat door wettelijke manipulaties een andere eigenaar kan krijgen. Door geboren te worden behoort het lichaam toe aan die kracht, energie, ziel - hoe we het ook noemen - die zich ermee verbonden heeft en die wij 'mens' noemen. Geen enkel mens heeft het recht om zich de beslissingsbevoegdheid over een ander menselijk lichaam toe te eigenen. Ook geen ouders, ook geen overheid via welke wetgeving dan ook.

De vraag 'wie of wat zijn wij in wezen?' is al lang ingehaald door 'wat levert het op?'

Dat heeft verregaande implicaties en het zou goed zijn hier een open gesprek over te starten op basis van de vraag: 'Wie of wat zijn wij in wezen?' Op de meeste gebieden is deze vraag al lang ingehaald door 'Wat levert het op?' Naar mijn overtuiging behoort mijn lichaam, mijn leven, mijn sterven enkel en alleen mij toe en moet de overheid stoppen daarin door te dringen.