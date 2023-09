Een dienstplicht om de zorg te redden

Bij de Volkskrant ontstond deze week een intrigerende discussie tussen lezers op leeftijd. Samengevat: zou het niet bevorderend zijn om als pensionado Nederland te verlaten om wat ruimte te scheppen en hiermee het woningtekort te helpen oplossen? De laatste bijdrage was onverbiddelijk: ‘Alle oudere Nederlanders naar het buitenland? Bedenk waar je aan begint’. Deze lezer vond dat je beter ‘een pil van Drion’ kon aanschaffen als je zo gek was om vrijwillig uit de boot van de Nederlandse gezondheidszorg te stappen. Bij mij lag de tegenwerping al klaar: zal de Nederlandse zorgsector in de toekomst even efficiënt werken als vroeger, gezien de enorme golven van vergrijzing die over ons zullen rollen gecombineerd met een afnemende animo voor de beroepen in de zorg?

Over tien jaar zijn er ruim twee miljoen 75-plussers. De jongste cijfers van het CBS laten zien dat het aantal openstaande vacatures in de zorg nu al de 70.000 nadert. Maar de meeste vacatures (21.700) zijn te vinden in de ouderen- en thuiszorg, de grootste sector binnen de zorg. Waar haal je al die broodnodige krachten in de toekomst? Ik zocht naar een oude column hierover.

De kloof tussen jong en oud dempen

Het idee was, analoog aan de vroegere militaire dienstplicht, om ieder jaar 200.000 jongeren van boven de achttien inzetbaar te maken in de zorg. Buiten de evidente voordelen om het personeelstekort te lijf te gaan, zou dit een mooi instrument kunnen zijn om de maatschappelijke cohesie te versterken. Niet alleen om de natuurlijke kloof tussen jong en oud enigszins te helpen dempen. Maar ook om jongeren van diverse sociale en etnische horizonnen met elkaar in contact te brengen. Ik schreef deze column in januari 2020. Wat ik niet wist, was dat een maand later, op 27 februari, de eerste Nederlandse coronabesmetting zou worden gerapporteerd. De coronacrisis trof de gehele wereld en niet eerder werd in Nederland de schreeuwende behoefte aan zorgpersoneel zo schrijnend gevoeld.

Verschillende vooraanstaande personen hebben hierdoor de laatste jaren het idee van een sociale of maatschappelijke dienstplicht voor jongeren omarmd. Meest opvallend was het interview met de president van de Nederlandsche Bank Klaas Knot in Nieuwsuur in 2021. Hij noteerde dat de pandemie had aangetoond dat Nederland te weinig zorgbuffers heeft voor in crisistijd: ‘Extra mensen kunnen we ook niet in één keer uit de grond trekken (...) Je kunt natuurlijk, net zoals we vroeger dienstplicht hadden in het leger, iets van een maatschappelijke dienstplicht richting verpleegkundigen overwegen’.

Jongeren zijn toevallig ook kiezers

Maar met Knot zijn we nog steeds in een voorzichtige verkennende fase. Wellicht vreest men de negatieve reactie van de sterk geïndividualiseerde jongeren die toevallig ook kiezers zijn.

Begin dit jaar lanceerde Wopke Hoekstra (CDA) het idee van een dienstjaar voor jongeren ‘in dienst van de samenleving’. Volgens hem zouden ze niet alleen in de zorg inzetbaar kunnen zijn, maar ook voor veiligheid en welzijn. En nu komt de VVD in haar conceptverkiezingsprogramma met het stoffige idee van herinvoering van de militaire dienstplicht. Een gemiste kans.

