Een commercial die schuurt

De snippers kwamen terecht bij de hulpprojecten van kerk in Actie. Dit spotje schuurt aan alle kanten. Er klonk kritiek op het gebruik van een afbeelding van Jezus, en ook omdat die lijkt op een afbeelding van de lijkwade van Turijn.

Die kritische vragen herken ik. Het scheuren is rauw. Het voelt als een stomp in de maag. Het doet pijn. Het raakt aan de rauwheid van Goede Vrijdag. Het lichaam van Jezus werd gebroken om onze zonden. Dat wordt gesymboliseerd door het scheuren van een afbeelding.

Het scheuren brengt associaties naar boven van broeders en zusters in landen waar christenen tegen de klippen op geloven. Een week voor de campagne begon, waren er aanslagen in Egypte bij twee kerken. De kerk, het Lichaam van Christus, wordt nog steeds wereldwijd verscheurd.

Een van onze Koptische partners schreef als antwoord op ons blijk van medeleven het volgende: 'Ondanks de brute aanvallen houdt de Koptische Orthodoxe Kerk zich vast aan wat Jezus ons leerde: "Maar ik zeg u, houdt van uw vijanden, zegen die u vervloeken, doe goed aan degenen die u haten en bidt voor degenen die u misbruiken".' Zij geven handen en voeten aan 'delen', en zijn een voorbeeld, ondanks de pijn en het verdriet.

Hartverscheurend

Dit filmpje staat dan ook in het kader van 'geloven in delen'. Een minipreek in drie zinnen. Met beeld dat schuurt aan alle kanten. Het brengt in verwarring, het doet pijn. Niet om goedkoop effectbejag. Het doel heiligt niet de middelen. Nee, het doel vráágt om dit middel. Het knappe van dit filmpje vind ik dat het deze diepe verkondiging visualiseert voor moderne mensen van nu die nauwelijks nog iets weten van het evangelie.

Hoe meer ik het filmpje op me in laat werken, hoe meer het me aangrijpt en aanspreekt. Het maakt zichtbaar en invoelbaar hoe hartverscheurend en confronterend de weg is die Jezus ging. Hij werd verscheurd, zoals zovelen in deze wereld verscheurd worden.

Om dit mysterie van het geloof gaat het in deze actie. Het illustreert de motivatie voor het werk van Kerk in Actie.