Een columnist hoeft niet volstrekt neutraal te zijn, maar Welmoed Vlieger begreep dat zij niet kon blijven schrijven voor Trouw

Voor wie Trouw-columnist Welmoed Vlieger op Twitter volgt was het niet zo’n verrassing dat ze deze week een overstap naar de politiek bekendmaakte. Zij is ‘ambtelijk secretaris’ geworden bij de ‘Groep Omtzigt’, zoals het Kamerlid en verloren CDA-zoon Pieter Omtzigt in de Tweede Kamer nu formeel wordt genoemd. “Dit betekent ook dat ik – vanuit het oogpunt van integriteit – zal stoppen als columnist bij @Trouw. Het waren drieënhalf mooie jaren en ik wil mijn lezers en collega’s bij Trouw enorm bedanken’’, schreef Vlieger op Twitter.

Zij informeerde mij vorige week over haar mogelijke nieuwe baan in de politiek. Het was voor zowel haar als voor mij helder dat ze daardoor moest stoppen met haar veelgelezen column op de pagina’s van Religie & Filosofie in de Verdieping.

Die overstap zat er overigens wel aan te komen. Want zij werkte mee aan Omtzigts boek Een nieuw sociaal contract en nam op Twitter in de toeslagenaffaire ook geregeld stelling tegen het handelen van de overheid. Ze kon overigens haar toenemende politieke activiteiten bijna altijd scheiden van haar columns over zingeving en religie. Maar een politiek actieve binnenfunctie op het Binnenhof zou kunnen wringen met haar rol als schrijver van columns in een krant die journalistiek afstand wil houden van de politiek.

Scheidslijn

Dit is overigens niet voor het eerst dat zoiets gebeurt. Toen Thierry Baudet bekendmaakte in 2016 met Forum voor Democratie aan de verkiezingen te gaan deelnemen, werd in overleg met hem besloten dat hij geen lid meer kon zijn van het Filosofisch Elftal van Trouw. Daarin viel hij overigens al op met zijn later bekende standpunten over Europa, integratie en migratie.

Helemaal consequent zijn we ook weer niet. Psychiater Esther van Fenema was deze zomer een van de vervangers van Sylvain Ephimenco en Stevo Akkerman op pagina 2, terwijl ze eerder dit jaar lijsttrekker was van de nieuwe partij NLBeter. Die partij kreeg slechts 8700 stemmen en speelt de facto geen enkele rol in de politiek. Aan de reacties te merken werden de columns van Van Fenema goed ontvangen door onze lezers.

De scheidslijn is overigens niet een lidmaatschap van een politieke partij. Dat is ieders goed recht en dat geldt wat mij betreft ook voor columnisten en journalisten. Als zij dit maar goed weten te scheiden van hun inzet voor de krant. Sportcolumnist Marijn de Vries is als oud-professioneel wielrenster gekozen in het hoofdbestuur van de wielerbond KNWU. Zij is naar zowel de bond als naar Trouw helder geweest over haar verschillende rollen. Ze schrijft voor ons over sporters, emoties in de sport en over sportbelevenis in het algemeen, niet over kwesties die de bond betreffen.

Expertise en opvattingen

We kunnen niet van columnisten volstrekte neutraliteit en afstand van hun werk verwachten. Juist vanwege hun expertise, kennis en opvattingen zijn ze gevraagd onze lezers deelgenoot te maken van hun inzichten. Trouw-columnist James Kennedy is decaan van University College Utrecht en was recent nog voorzitter van de commissie die een herziening van de ‘Canon van Nederland’ presenteerde.

Als columnisten plaatsmaken biedt dat ook weer ruimte voor nieuwe mensen. Zo is filosoof Marli Huijer Eva Meijer opgevolgd als columnist filosofie en kunnen we volgende week waarschijnlijk al een opvolger presenteren voor Welmoed Vlieger. Maar zij zal volgende week in haar laatste column eerst nog afscheid van u nemen.