Een column is vaak de helft van een gesprek, ik ben blij dat u terugpraat

Ze weten dat ik waarschijnlijk weinig zal slapen ’s nachts (hoewel het een stuk beter gaat sinds een vriendelijke lezer mij een handleiding voor slaaptraining opstuurde) en waarover ik pieker in de uren dat ik wakker lig. U weet veel van mij, soms word ik daar ongemakkelijk van. Bijvoorbeeld als ik chagrijnig in de trein zit met twee huilende kinderen tegenover iemand die aandachtig door Tijd bladert. Het is kwetsbaar, schrijven over je gezin.

Lees verder na de advertentie

De adviezen die ik wekelijks krijg opgestuurd (minder werken, verhuizen, strenger zijn, zachter zijn, meer genieten, minder piekeren, slaappillen, vitaminepillen, trainingen en workshops, wandelen, ademen, bidden, mijn kop uit het zand trekken) fungeren als wichelroedes, wegwijzers naar de bron van mijn onzekerheden en overtuigingen. En hoewel het nu en dan vermoeiend is - niet alle reacties zijn even vriendelijk geformuleerd - helpt het me positie te bepalen. Een leven met jonge kinderen biedt weinig zekerheden. U bent een wekelijkse toetssteen.

U weet veel van mij, soms word ik daar ongemakkelijk van

Een lezer heeft mij ooit verweten dat ik mijn kinderen in de uitverkoop gooi, maar ik kan u verzekeren dat ik best wat dingen voor mezelf houd. Soms om de verkeerde redenen trouwens, omdat ik denk dat u het liever niet leest en ik geen zin heb in een mailbox vol verwijten. Zoals laatst, toen ik over abortus schreef. Ik was verbaasd, nee verbijsterd, over de lompheid van de reacties. De hardste oordelen kwamen van mensen die zichzelf introduceerden als gelovig christen. Een geloof dat naastenliefde predikt maakt haar belijders niet per definitie empathisch, maar dat wisten we denk ik al.

Vanaf deze week liggen mijn gebundelde columns in de winkel. Een selectie van wat ik de afgelopen tweeënhalf jaar schreef over moederschap en aanverwante zaken. Dat wilde ik u graag vertellen omdat ik de columns schreef met u - mag ik jou zeggen? - in gedachten. Het heeft even geduurd, maar langzaam beginnen zich de contouren af te tekenen van de groep die in het weekend dit stukje leest. Alsof je in een nieuwe buurt eindelijk de bewoners herkent - Hai Peter! Hai Alexandra!

Een beroemde schrijver zei ooit dat je de lezer moet vergeten tijdens het schrijven, dat is me nog nooit gelukt. Dit is de helft van een gesprek en ik ben blij dat u vaak terugpraat. Fijne zomer!

Marjolijn van Heemstra: Het groeit! Het leeft! Uitgeverij Cossee, 224 blz, €15

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.