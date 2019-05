Een code geven aan een overledene die radioactief is, maakt het er niet veiliger op

Naar aanleiding van berichtgeving over het cremeren van radioactieve overledenen is er veel onrust ontstaan over stralingsgevaar (Trouw, 11 april). In Purmerend moest een oven tijdelijk worden stilgelegd, in de Verenigde Staten heeft een medewerker van een crematorium mogelijk radioactieve stoffen in het lichaam gekregen.

De branchevereniging van uitvaartondernemingen BGNU stelt nu voor om overledenen die medische isotopen toegediend kregen een kleurcode mee te geven. En schouwartsen moeten desnoods via de Wet op de lijkbezorging verplicht worden uitvaartondernemers te waarschuwen, vindt de vereniging.

De Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde voelt er weinig voor. Het risico dat straling vrijkomt, hangt af van het type isotoop, de hoeveelheid radioactiviteit die is toegediend en het interval voor overlijden. Voor de behandeling van patiënten met medische isotopen gelden al strenge selectiecriteria. Als de levensverwachting minder dan drie maanden is, zal er geen behandeling meer worden gegeven, juist om dit soort problemen te voorkomen. Bij ontslag van patiënten wordt altijd het stralingsniveau gemeten en worden leefregels meegegeven om huisgenoten, kinderen en zwangere vrouwen te beschermen. De informatie over wat te doen bij overlijden na een behandeling kan beter. Maar meer dan het advies om te overleggen met experts uit het ziekenhuis is niet nodig.

De voorgestelde kleurcodering zal ook geen soelaas bieden, want die is tijdsafhankelijk. Zeker bij isotopen die voor de diagnostiek worden gebruikt, verandert de code in een of enkele dagen van rood naar groen.

Behandelen met medische isotopen neemt wereldwijd fors toe, maar dat zal nauwelijks meer problemen geven in de dagelijkse praktijk van crematoria, als er heldere afspraken zijn. Beschermingsmaatregelen zijn over het algemeen makkelijk te nemen, waarbij juist niet gedacht moet worden aan kleurcodes of loodschorten. Deze schorten zijn onnodig bij alfa- en bestraling, die komt het lichaam niet uit. Juist omdat er zo veel variaties in radioactieve behandeling zijn, is het weinig zinvol om hier wetten of - onwerkbare - regels voor op te stellen. Ze zullen eerder belemmerend werken. Om nu ook al overledenen te coderen of te markeren, is niet de weg. Werkafspraken, berichten van familie en heldere overdrachten leiden sneller naar rust waar dat juist zo gewenst is bij verlies van een dierbare.

