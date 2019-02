Een centrale rol voor de eurogroep, dat zou Europa goed doen

“Wij weten niet wat ze willen, zij weten niet wat ze willen”, was een recente verzuchting van een Baltische regeringsleider na het zoveelste vruchteloze brexit-debat in de Europese Raad. Onze Britse vrienden slagen er maar niet in klip en klaar te formuleren hoe zij gestalte willen geven aan hun toekomstige samenwerking met de EU.

Toch zou het in de eerste plaats aan hen moeten zijn om met realistische ideeën op de proppen te komen. Nu wil ik van brexit niet het thema van dit artikel maken. Maar ik moest wel aan die verzuchting denken toen ik mij een beeld trachtte te vormen van de toekomstige samenwerking tussen de overblijvende 27 leden. Zijn die nog gezworen kameraden of inmiddels deels vermomde tegenstanders van elkaar geworden? Want er blijven nog de nodige interne tegenstellingen bestaan binnen de EU. Maar wat hebben de twijfelaars en EU-bashers in de zin? Moet het roer drastisch om of modderen we gezellig door met elkaar?

Voor mij roept dat een eerste vraag op: is het echt zo slecht gesteld met de EU als sommige doemdenkers en pessimisten ons willen doen geloven? Ik geloof van niet. Ik zie de toestand zonniger in. Neem de eerste reacties op het brexit-nieuws. De vrees dat andere lidstaten dit slechte voorbeeld zouden volgen werd allerminst bewaarheid.

Deur op slot

Integendeel, er was sprake van toenemende solidariteit. Lidstaten kropen weer dichter tegen elkaar aan. Resultaat: de exit-deur zit voorlopig stevig op slot. Slechte economische cijfers uit het Verenigd Koninkrijk tonen steeds duidelijker aan dat een Plakkaat van Verlatinghe een land duur kan komen te staan. Groter enthousiasme voor de EU bleek uit recente cijfers van de Eurobarometer-peiling. Ruim 60 procent (70 procent in Nederland) van de Europese bevolking wil graag bij de EU blijven.

Conclusie: een brexit heeft ook onverwachte voordelen.

Een tweede vraag: kunnen we dan zelfgenoegzaam achteroverleunen? Zeker niet. Daarvoor zijn de bedreigingen van binnen en van buiten te talrijk. Burgers zien hun welvaart afnemen of op zijn best stagneren, ervaren immigratiestromen als een bedreiging van de eigen identiteit of worden op het verkeerde been gezet door verwarde populisten met illiberale spinsels. Helaas wordt de EU maar al te vaak als de schuldige van al dit onheil aangewezen. Is het dan verbazingwekkend dat de Europese burger zoekt naar heldere antwoorden op deze uitdagingen, naar een plan van aanpak?

Onze premier Mark Rutte, thans een bevlogen Europeaan, had een antwoord. Hij meende in zijn recente Churchill-lezing in Zürich dat Europa zijn tanden moet laten zien in de wereld. Helaas heeft de EU geen tanden, hoogstens een wat slecht zittend kunstgebit. Maar ik ben het met hem eens als hij zegt dat wij niet alleen principes moeten prediken maar ook macht moeten willen uitoefenen. “Macht is geen vies woord”, voegt hij er verduidelijkend aan toe.