Een burgemeester als Pauline Krikke? Daar moet je niet aan denken

Rond 13.45 uur sprong een lichtgetinte man op twee jonge vrouwen die op een bank zaten. Met zijn mes keelde hij de eerste en stak hij de tweede in de buik terwijl hij ­‘Allahu Akbar’ brulde. Beide vrouwen overleden. De aanvaller werd door een militair gedood. Het duurde tot de volgende dag eer de identiteit van de man kon worden vastgesteld: een illegale Tunesiër die absoluut niet als radicaal bekendstond. De man was een kleine delinquent die verslaafd was aan alcohol en drugs. Op het moment van de aanval was hij onder invloed van cannabis.

Lees verder na de advertentie

Hoewel het onderzoek nog moest beginnen, vonden bestuurders dat de aanwijzingen sterk genoeg waren om deze aanval als terroristisch te omschrijven. Het publiek werd onmiddellijk geïnformeerd. Enkele uren na de dubbele moord liet de burgemeester van Marseille zijn solidariteit met de nabestaanden en zijn verontwaardiging klinken. Hij noemde de aanslag “een nieuwe uiting van de barbarij die onze democratieën bedreigen”. Ook de Franse president, zijn ­premier en twee andere ministers gaven in officiële reacties blijk van hun afkeuring en solidariteit. De minister van binnenlandse zaken reisde direct af naar Marseille.

De slachtoffers in Den Haag kregen niet de aandacht, solidariteit en empathie die ze hadden moeten krijgen

Den Haag In Den Haag vielen zaterdag geen doden maar wel drie zwaargewonden. Heel snel wisten de agenten de identiteit van de dader te achterhalen: een Syrische asielzoeker. Ze wisten ook dat hij bij aanhouding ‘Allahu Akbar’ had geroepen, dat hij een van zijn slachtoffers ­gepoogd had met zijn mes te kelen, dat hij koel en niet verward handelde, dat hij een islamitisch hoofddeksel droeg en een lange baard had. Maar niets van dit alles mocht het publiek weten, alleen dat hij bekend was als man met ‘verward gedrag’. Al enkele uren na de aanslag, toen het onderzoek nog net begon, beweerde Haagse burgemeester Pauline Krikke dat er ‘geen signalen’ zijn dat ‘er meer speelt’. Lees: steekincident van verwarde man. Met de kennis die ze toen had, kun je dit rustig als een regenteske leugen bestempelen. Ook al zou deze man ‘maar’ een gelegenheidsjihadist zijn met een psychische stoornis en drugsverslaving, zijn daad moet sec als een aanslag worden bestempeld. Maar zijn slachtoffers kregen door het wegkijken van de autoriteiten niet de aandacht, de solidariteit en de empathie die ze hadden moeten krijgen. Geen reactie van de premier, geen medeleven en wellicht geen bezoek. Maar misschien heb ik iets gemist. Wel voel je een kille gêne bij bestuurders die informatie zo lang mogelijk onder de pet lijken te willen houden totdat, misschien, de situatie bekoelt. Nogmaals: de dader lijkt niet op een overtuigde jihadist, maar zijn daad is wel een aanslag die terroriserend kan werken. Dit verzacht je niet door misplaatste ontkenning of manipulatie van feiten. Wat je wél veroorzaakt, en dit is sinds zaterdag gaande, is een vertrouwensbreuk met de burgers. Een burgemeester als Pauline Krikke? Daar moet je niet aan denken. Sylvain Ephimenco schopt drie keer per week heilige huisjes omver in Trouw. Lees hier meer columns.