Een brug is ingestort in Genua, maar het vertrouwen in de politici nog niet

Op dinsdag 14 augustus, kort na lunchtijd, kreeg ik dat akelige gevoel. Honderdvijftig kilometer verderop was de Morandibrug zojuist ingestort. Het herbeleven van een val die ik niet had meegemaakt werd in gang gezet. O Dio! Ik was alleen in de tuin op het moment dat mijn scherm het nieuws uitblies en zocht de weerspiegeling van mijn ontreddering bij mijn buurvrouw Carla. De bejaarde vrouw verscheen in haar raamopening, haar gezicht wat witter dan normaal.

We zijn de laatste twintig jaar wel honderd keer over die Morandibrug gereden. En al die keren is bij ons die wolk van doffe angst de auto binnengeslopen. Als een gifwolk die je spieren verlamt maar niet je hersenen. De Italiaanse A10 is de enige weg die de Provence van ouders en familie met ons Toscaanse verblijf verbindt.

Het is ook heel vaak onze alternatieve route tussen Nederland en Italië geweest. Een ongelofelijk mooie autostrada die tussen bergen en zee hangt. Bijna onmogelijk mooi ook omdat zestig procent van die 113 kilometer tussen het Franse Nice en het Italiaanse Genua uit 67 tunnels en 90 bruggen bestaat. Voor de hoogtevreeslijder is het dan zaak om de blik op het wegdek te houden en niet naar het panorama te turen. Een beproeving.