Een bredere discussie graag over het Marokkaanse terrorismeprobleem

Voor dit experiment verzon ik een heel ander Nederland: een land dat geen migratiebestemming meer was, maar juist een aanzienlijke diaspora telde in Europa.

Immigranten die tot de belangrijkste groepen buitenlanders zouden behoren in landen als Frankrijk, Spanje of België. Ik verbeeldde me dat de Nederlandse emigranten een hoofdrol zouden hebben als daders van een golf van geweld. Een tsunami van politiek-religieuze aanslagen die sinds jaren honderden levens vernietigden. De vraag is: hoe zou men binnen de Nederlandse diaspora en in het moederland reageren als zou blijken dat Hollanders verantwoordelijk waren voor terreuraanslagen in Europa? Hoe zou men reageren bij de wetenschap dat een cel Nederlandse terroristen, geleid door een fanatieke priester of dominee, verantwoordelijk was voor de moorden van Barcelona?

Furieus debat

Ook wetend dat 13 jaar daarvoor het Nederlanders waren die in Madrid 191 burgers vermoordden? En dat degene die de Parijse aanslagen van november 2015 (130 doden) leidde een Nederlander was? Of dat een dag na Barcelona het alweer een Nederlandse terrorist van 18 jaar was die twee Finse vrouwen doodde in Helsinki? Er zou, denk ik, een enorme schok gaan door de Nederlandse gemeenschap en er zou een furieus debat ontstaan. Een brede discussie over de oorzaak van de ontsporing. Prominenten zouden bijdragen naar kranten sturen of petities tekenen.

Terug naar de werkelijkheid.

Als je mijn fictieve Nederlanders vervangt door Marokkanen die de werkelijke plegers zijn van de bovengenoemde aanslagen, mag je je ook afvragen hoe het debat binnen deze gemeenschap wordt gevoerd. De malaise moet groot zijn. Misschien heb ik niet goed gezocht, maar ik vond binnen de Marokkaanse diaspora weinig sporen van een verhit debat vol analyses en zoektocht naar antwoorden. Ook niet bij prominente NederMarokkanen. Bij wijze van proef ging ik kijken naar de facebookpagina van drie bekende NederMarokkanen: een acteur, een (oud)politica en een schrijver.

Misschien heb ik niet goed gezocht, maar ik vond binnen de Marokkaanse diaspora weinig sporen van een verhit debat

Bij de acteur vond ik niets over de recente aanslagen, wel een link over die van de nazi-sympathisant uit Charlottesville en naar een interview met schrijfster Karen Armstrong waarin ze stelt dat de islam geen geweld predikt en ‘een veel betere staat van dienst heeft wat tolerantie betreft dan het westerse christendom’. Bij de politica ook niets over Barcelona, wel dezelfde link naar het interview en naar een site genaamd ‘Islam is the religion of peace and safety’.

Alleen bij de schrijver, Abdelkader Benali, was sprake van een echte en diepgaande discussie. Volgens Benali heeft het Marokkaanse terrorismeprobleem met deficiënt vaderschap te maken. Met ‘een afwezige vader. Een vader die niet ondersteunt. Een gewelddadige vader. Een alcoholische vader. Een gokkende vader. Een machteloze vader.’ Kan, maar is dit ook alles? Een bredere discussie zou hier misschien een ander licht op werpen.