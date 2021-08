Een boycot van palmolie is contraproductief

“Makkelijk is het niet, maar je kúnt producten met palmolie vermijden. Zo pak je het aan”, aldus een artikel in het kader van de Groene Gids (Trouw, 24 augustus). De auteur stelt sociale en ecologische misstanden in de palmolie-industrie aan de kaak en informeert de consument over “hoe een bewuste keuze te maken”. Doelstellingen die de RSPO (de ronde tafel voor duurzame palmolie, die een keurmerk uitbrengt) van harte ondersteunt. Jammer dat de auteur zichzelf in de voet schiet.

Die veronderstelt dat het eenvoudig is om over te stappen van palmolie op regionale alternatieven (koolzaad, raapzaad of zonnebloemolie). Dat kan lang niet altijd. Bovendien is het alternatief vaak schadelijker vanwege het water- en landgebruik. Om 1 liter palmolie te produceren heb je bijvoorbeeld 0,26 hectare land nodig en voor 1 liter zonnebloemolie 1,43 hectare. Volgens een rapport van de International Union for Conservation of Nature (IUCN) heeft palmolie tot negen keer minder land nodig dan de meeste andere plantaardige oliën. ‘En masse’ overschakelen is daardoor zowel onwenselijk als onmogelijk.

Aan toezicht wordt hard gewerkt

Milieujurist Janneke Bazelmans zegt in het artikel dat overstappen op RSPO-gecertificeerde palmolie een schijnoplossing is. “De RSPO kan immers niet garanderen dat er geen misstanden plaatsvinden.” Inderdaad vinden er in de palmolie-industrie nog altijd misstanden plaats. Juist daarom is het versterken van een duurzaamheidsstandaard cruciaal. Het toezicht kan altijd beter, daar wordt hard aan gewerkt. Maar dat is geen reden om niet tegelijk te werken aan een sterke standaard. In het stuk merkt Dirk Jan Oudshoorn op dat hij ontbossing heeft geconstateerd op een RSPO-gecertificeerde plantage. Ik nodig hem uit om daarvan op het klachtenportaal op onze website melding te maken, zodat onderzoek kan worden ingesteld.

Een consumentenboycot van palmolie is contraproductief. Je verspeelt dan je invloed als consument. De roep om duurzaamheid komt primair uit Europa. Als de Europese consument zich onttrekt aan het palmoliedebat, vermindert dat de druk om duurzaam te produceren. En dat terwijl de mondiale vraag, gedreven door India en China, alleen maar groter wordt.

Palmolie wordt in heel veel producten gebruikt. Juist daarom is het belangrijk dat we verduurzamen. Ik nodig Bazelmans, Oudshoorn en alle anderen die bereid zijn om samen op te trekken, uit om deze duurzame oplossingen te vinden.

Lees ook:

Makkelijk is het niet, maar je kúnt producten met palmolie vermijden. Zo pak je het aan

Alleen maar spullen zonder palmolie kopen is geen makkie. Wie louter zeep of chocopasta wil met een duurzamer alternatief, moet etiketten checken. Dat is een klusje, maar het went. ‘Ik ken mijn vaste producten uit mijn hoofd.’