Een boodschap van hoop

Als columnist kun je tegenwoordig beter de wereld om je heen vlammend heruitvinden dan droog beschrijven

Lees verder na de advertentie

Ik dacht bijvoorbeeld aan het memoreren van het feit dat Wilders de enige lijsttrekker is die wegens discriminatie veroordeeld is. “Minder Marokkanen”, riep hij ooit. Ik was amper aan de eerste zin van mijn stuk begonnen toen de NRC-site de onthulling van zijn speurder Marcel Haenen publiceerde: een politieman van de Dienst Bewaken & Beveiligen werd wegens corruptie gearresteerd. Die agent die voor de unit IRIS werkte zat dus in het team dat Wilders moet beveiligen. En hij is van Marokkaanse afkomst.

Kan gebeuren, dacht ik met mijn boodschap van hoop in het achterhoofd. Maar toen bleek dat het probleem vooral ligt in het feit dat hij gevoelige informatie aan criminele Marokkanen doorgaf. Tja, in dit wereldje is criminaliteit nooit erg ver weg van terrorisme. Stel je eens voor dat Wilders in zijn safehouse door een bomgordelfreak in duizend stukken tegen het behang wordt geplakt en dat blijkt dat dit komt doordat het Nederlandse politieapparaat door vriendjes van Islamitische Staat is geïnfiltreerd, hoe hard lacht de rest van de wereld Nederland dan uit?

Misschien kun je dan de lachsalvo’s pareren door te wijzen op de boodschap van hoop van de Nederlandse overheid die discriminatie wil tegengaan door ruimte aan de diversiteit te geven. Juist een Nedermarokkaan die Wilders beveiligt, oogt sympathiek, divers en idealistisch. Hoop moet er in deze sombere wereld toch wel zijn? Toen las ik in het artikel van Haenen dat dit het tweede geval was van een Nedermarokkaan bij de politie die voor corruptie werd aangehouden. Een niet bij naam genoemde politieman zei in het stuk: “Het probleem van deze corruptie-onderzoeken is dat deze opgepakte politieagenten loyaler zijn aan hun Marokkaanse familieleden of vrienden dan aan de politie-organisatie.” Als je deze quote goed op je psyche laat inwerken ben je bijna de wanhoop nabij.

Gelukkig landde de Volkskrant op mijn tablet met een interview met criminoloog Tamar Fischer. Ze deed een grootschalig onderzoek naar vrouwenintimidatie (Slet! Hoer! Psst!) in Rotterdam. Maar liefst 84 procent van de 1.186 ondervraagde vrouwen is afgelopen jaar lastiggevallen door mannen. De criminoloog weigerde de etniciteit van de dader te noemen: “Het draagt niet bij aan een oplossing”. Toch deed de Rotterdamse wethouder Joost Eerdmans het wel: met 32% bleken mannen van Marokkaanse afkomst de grootste groep plegers te zijn (Hollandse boerenpummels 4%) . Kijk dit is pas hoop geven: als ook de politie de Marokkaanse afkomst van zijn rotte appels voortaan weglaat, kunnen we rustig blijven hammeren op de ‘minder, minder’-veroordeling van gekke Geert.

Als ook de politie de Marokkaanse afkomst van zijn rotte appels voortaan weglaat, kunnen we rustig blijven hammeren op de ‘minder, minder’-ver­oor­de­ling van gekke Geert

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.