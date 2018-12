Een boerka roept volgens onze lezers wantrouwen en weerzin op

Zwarte schimmen Lees verder na de advertentie Graag zie ik in de publieke ruimte dat ieders ogen en mond zichtbaar zijn. Een glimlach is heilzaam en werkt verbindend in het sociale verkeer in de publieke ruimte, met name als je mensen helemaal niet kent. Een boerka jaagt schrik aan en wakkert wantrouwen aan. Ook wordt het straatbeeld er met 'zwarte schimmen' niet vrolijker en kleurrijker op. H. Joldersma, Amsterdam

Druk maken Als ik mijn man (blind) de vraag van Monic Slingerland over het boerkaverbod heb voorgelezen is zijn reactie: "Waar jullie zienderiken je al niet druk over maken". M.M.C. van der Weide-Douwes, Groningen

Een ongeluk Persoonlijk vind ik een boerka aanstootgevend. Het betekent dat iemand zich voor mij verbergt en dat heeft iets obscuurs. Ik zal niet gauw iemand in boerka te woord staan, denk ik. En het lijkt me heel makkelijk om zo iemand uit te schelden, lekker anoniem. En wat doe je als een boerkavrouw een ongeluk krijgt? Als man kun je geen hand uitsteken. Klaas Vos Leeuwarden

Telecombeurs Het geeft mij een heel onbestemd gevoel als ik een persoon, gehuld in een boerka, tegenkom. Ik was voor het werk in Saudi-Arabië, werkend op een telecombeurs, waar de woensdag alleen voor vrouwen was. Ik heb gesprekken gevoerd met mensen met vrouwenstemmen over onze nieuwe producten, maar had geen idee of ze geïnteresseerd waren: geen ogen en mond die dat verraadden. En als het gesprek langer dan een paar minuten duurde kwam er een man van de geloofspolitie die de vrouwen met een klein zweepje 'voortdreven'. Ik had die man wel aan kunnen vliegen. Bernd Gaykema, De Wijk

Weerzin en agressie Mensen die hun gezicht bedekken roepen weerzin en agressie op, ook bij mij. Mensen moeten elkaars gezicht kunnen zien, bij een een zakelijke ontmoeting maar ook op straat, in winkels en de bus. Iemand die niet wil dat je haar of zijn gezicht ziet, sluit zich af, wil geen contact maken, denk ik. Voor mensen met een gezichtsbedekkende helm geldt hetzelfde. Alleen, als ik een vrouw met nikab of een boerka zie, concludeer ik dat ze in een onderdrukte positie leeft. Hun eigen keuze betwijfel ik ten zeerste. Lydia van Duijn, Haarlem

Wandelend niets In juli 1993 op een markt in Oezbekistan zag ik voor het eerst een vrouw in boerka. Ze had een kind op de arm. Een anoniem uitdrukkingsloos hoofd dat blijkbaar bij dat kind hoorde (je kon immers niet zien of het je aankeek). Het was de ultieme ontkenning van de mens, een wandelend 'niets'. Wat mij betreft wordt dit kledingstuk geheel verboden in de openbare ruimte in Nederland. Martijn Reneman, Groningen

Woestijn De boerka is handig in de woestijn als je gezandstraald dreigt te worden. Maar hier is het een symbool voor vrouwenonderdrukking. Martha Schouten, Baambrugge Monic Slingerland is chef opinie van Trouw. Elk weekend stelt ze een vraag aan de lezers, op woensdag verschijnt een selectie van de antwoorden. Lees meer op trouw.nl/devraagvanmonic.

Hoe erg verstoort een boerka de communicatie? De hernieuwde discussie over het boerkaverbod roept de vraag op: hoe belangrijk is het om het gezicht van onze gesprekspartner te kunnen zien? Vindt u het nodig dat in scholen en ziekenhuizen en het openbaar vervoer ieders ogen en mond zichtbaar zijn?