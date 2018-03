Een biefstukje eten is geen terroristische daad

Of Blijf je moeder aarde verkrachten?’, tekende Geenen gisteren in zijn eerste plaatje op pagina 2. Broodje worst is #metoo. Ik kon er hartelijk om lachen.

Aanleiding was de ‘Nationale week zonder vlees’ deze week, maar wellicht nog meer de brisante uitspraak van de Denker des Vaderlands, René ten Bos, afgelopen woensdag in de Verdieping in het kader van hetzelfde thema. “Er is geen enkele manier om vlees eten te legitimeren of te rechtvaardigen. Vlees eten is totaal immoreel”, zei hij tot slot in een interview met redacteur Peter Henk Steenhuis.

Een uitspraak die wat mij betreft past in de sterk gepolariseerde discussies van deze tijd, of het nu gaat om Zwarte Piet, het slavernijverleden, nationale helden uit het verleden of wat dies meer zij. Je bent voor of tegen, de nuance is grijs en saai. De beuk erin, we zijn per slot van rekening een land van dominees of niet. En daar schaar ik de Denker des Vaderlands zeker bij.

Vanwege het vlees kregen we deze week pittige brieven van lezers. Hoe haalden we het in ons hoofd om in de ‘Week zonder vlees’ in de kookrubriek gerechten met vlees te presenteren. Op maandag kregen we kip met prosciutto voorgeschoteld en op dinsdag moesten we zelfs een partijtje rundvlees (1 kilo!) voor vier personen bereiden.

Trouw is geen actiekrant, we besteden aandacht aan onderwerpen als we die opportuun achten voor onze lezers

‘Verbazing - ik zal niet de enige zijn - dat Trouw een vleesrecept plaatst in de krant van dinsdag 6 maart in de week zonder vlees. De beste krant van Nederland heeft even niet opgelet. Een behoorlijke miskleun’, aldus één van de lezers.

Het kan deze lezers zijn ontgaan dat wij traditioneel op ‘woensdag gehaktdag’, een vegetarisch recept plaatsen, dus ook weer afgelopen woensdag, te weten ‘een gevuld eitje met verjus’, naar een recept uit de 16e eeuw.