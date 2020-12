Een betere wereld na corona? In 2070 wacht ons een horrorscenario

Grote crisissen die de mensheid teisteren hebben vaak een positieve weerslag dankzij het herstel dat meestal op een rampzalige gebeurtenis volgt. De periode van wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld heeft Europa vooruitgang en welzijn gebracht. Al bij het begin van deze pandemie hebben de idealisten onder ons een droom gehad: een betere wereld kon ontstaan na corona. En waarom ook niet? Een wereld waar vliegreizen beperkt worden, doorgeschoten consumentisme aan banden wordt gelegd, rijken minder rijk en armen minder arm worden. Een herboren groenere wereld waar duurzaamheid en circulaire economie de stikstof- en CO 2 -emissies drastisch verminderen.

Helaas laat de mens zich niet gemakkelijk zijn ‘oude normaal’ afpakken. Maar vooral: de betere wereld die we ons na corona toewensen zal door de ongemoeide bevolkingstoename gedwarsboomd worden.

Dit werd in mei opgemerkt door advocaat Jan Willem Aartsen in Trouw: ‘Waar de mens komt, zaait hij dood en verderf. Niet in morele, maar in letterlijke zin. Hoe meer mens, hoe meer vernietiging, hoe meer mens, hoe minder diversiteit.’ Wie cynisch op deze pandemie rekent om de bevolkingstoename af te remmen moet de cijfers goed bekijken: in bijna een jaar corona vielen op een wereldbevolking van 7,8 miljard maar 1,6 miljoen doden. Woensdag publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn prognose voor Nederland. Door corona neemt de bevolking (door oversterfte en minder immigratie) niet met 126.000 mensen toe zoals vorig jaar, maar met toch nog 63.000 dit jaar.

Ook migranten vergrijzen

Verontrustender zijn de prognoses op langere termijn. Zo rekent het CBS, dat ook meldt dat zijn projecties met enige terughoudendheid moeten worden beschouwd, dat Nederland in 2070 maximaal tot 22 miljoen mensen zou kunnen tellen, voor een groot deel door migratie.

Nu mag je altijd denken dat migranten hard nodig zijn om de vergrijzing op te vangen. Maar weet dat ook migranten vergrijzen, wat de vraag opwerpt tot hoever je dan kunt gaan in het ‘verversen’ van je bevolking. Er zijn nu 3,3 miljoen mensen in de categorie 65-plus. Volgens het CBS zal dit rond de 5,3 miljoen zijn over vijftig jaar.

In een opiniestuk dinsdag in Trouw noteerde Wanda Nikkels van de Club van Tien Miljoen: ‘Hoe en waar moeten al die mensen wonen? Hoe verplaatsen zij zich op een nu al overbelast wegen- en ov-net?’ Om het over dat laatste te hebben, je ziet nu al wat voor hoofdbrekens de noodzakelijke verbreding van wegen oplevert. Zoals het verzet tegen de uitbreiding van de A27 in het Utrechtse landgoed Amelisweerd, waar honderden bomen gekapt moeten worden. Er zijn dit jaar niet minder dan 13 miljoen wegvoertuigen op de overvolle Nederlandse wegen. Gemiddeld komen er ieder jaar 220.000 nieuwe voertuigen bij. Op deze basis alleen zou voor 2070 een horrorscenario kunnen ontstaan van 24 miljoen voertuigen in dicht geasfalteerd Nederland. Ik wil niemand ongerust maken want, wie weet, zullen mens of natuur wel in staat blijken te zijn die vermaledijde bevolkingsgroei ooit eindelijk te reguleren.

