Een beter milieu begint bij jezelf, maar veel meer nog bij Shell & co

Raisa is een twintiger uit de regio Groningen met een goede opleiding, een mooie baan en haar eerste huis. Een goede basis voor een mooie toekomst zou je denken. Maar niets blijkt minder waar. Haar huis heeft zoveel schade door de gaswinning dat het onveilig is en onbewoonbaar wordt verklaard.

Lees verder na de advertentie

Maar er is hoop: er komen instanties langs die een plan maken om het huis weer veilig te maken. Ondertussen woont ze in een keetje naast haar huis. Dan krijgt ze een brief waarin staat dat de versterkingsoperatie van huizen in het aardbevingsgebied is opgeschort. En daarmee verdwijnt het laatste restje hoop en vertrouwen dat Raisa nog had in de overheid en in de bedrijven die deze ramp hebben veroorzaakt.

De ramp in Groningen door de gaswinning is aangericht door onze eigen overheid en de Nam, eigendom van Shell en Exxon. Toch zijn het burgers die betalen voor de schade, voor klimaatverandering. Het adagium van de overheid is 'een beter milieu begint bij jezelf'. Maar het begint vooral bij de grote vervuilende bedrijven en de overheid die hun de hand boven het hoofd houdt.

Onze con­su­men­ten­macht is niet groot genoeg om de macht van grote bedrijven serieus uit te dagen

Slimme trucs Terwijl jij de Shell-pomp voorbijrijdt omdat je daar niet wilt tanken, boort de Nederlandse staat met Shell en andere Nederlandse fossiele bedrijven letterlijk nieuwe markten aan. En als je overschakelt op groene stroom, zoals 69 procent van de Nederlanders, dan blijkt dat je in de helft van de gevallen door slimme trucs van energiebedrijven alsnog meebetaalt aan fossiele energie. Het Nederlandse klimaatbeleid is oneerlijk en het werkt niet. Honderd bedrijven zijn sinds 1988 verantwoordelijk voor de uitstoot van bijna driekwart van de broeikasgassen. Wanneer we de verantwoordelijkheid neerleggen bij persoonlijke consumptie, blijven die grote vervuilers buiten schot. Ondanks de forse bijdrage van consumenten stijgt de uitstoot van Nederland en van Shell en groeit daarmee de ongelijkheid. Onze consumentenmacht is niet groot genoeg om de macht van grote bedrijven serieus uit te dagen. Daardoor wordt bovendien nog eens de collectieve strijd die écht nodig is, ondermijnd. 'Een beter milieu begint bij jezelf' is namelijk voor de één een oproep, maar voor de ander een verwijt.