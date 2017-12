Een bedrijf is niet van de aandeelhouders

Uw pensioenfonds belegt in aandelen. Uw depositorekening, spaarhypotheek en deelname in een groen beleggingsfonds bevatten waarschijnlijk aandelenpakketten. Daarmee zijn we - vaak onbedoeld of ongewild - aandeelhouders van beursgenoteerde ondernemingen. Hebben we dan ook beslissingsinvloed op het beleid van deze bedrijven? Stemrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen? Ja, in feite wel: hetzij direct als de aandelen op onze naam staan via een eigen beleggingsrekening, hetzij indirect via onze pensioenfondsen, banken en fondsbeheerders.

Is het terecht dat aandeelhouders de uiteindelijke stem in de strategische beslissingen van een onderneming hebben? Nee.

Natuurlijk is pas sprake van enige invloed als je een substantieel aantal aandelen van een bedrijf hebt. Die invloed is precies waar hedgefondsen naar streven: net genoeg aandelen verwerven om invloed op te eisen op het beleid van de onderneming. Zoals het wegsturen van een commissaris of bestuurder, of een overname, zoals het afgelopen jaar gebeurde bij Akzo Nobel, PostNL en Unilever. Op lange termijn leveren fusies en overnames trouwens vaak geen meerwaarde op, maar dat doet er niet toe voor investeerders die rendement zoeken in kortetermijn-koersstijgingen.