Een asielstop? Dan pleit ik voor een stop op geweld en honger

Nadat de opvangcapaciteit voor vluchtelingen onder achtereenvolgende VVD-bewindslieden tot beneden het minimum was teruggebracht, en ook de sociale woningbouw – waar statushouders hun huizen moesten vinden – de nek was omgedraaid, gebeurde wat er moest gebeuren. Het hele systeem raakte verstopt.

In Ter Apel, waar mensen geacht worden de trechter van de asielprocedure binnen te stappen, slapen de ongelukkigen buiten. Toen een ondernemer zich over hen ontfermde door tweehonderd blauwe koepeltentjes te verstrekken, nam de politie die ’s avonds in beslag op last van de burgemeester – alsof het ging om wildkamperen.

Tegelijkertijd greep staatssecretaris Van der Burg naar de noodmaatregel die hij al had aangekondigd: voor het eerst dwong hij een gemeente asielzoekers op te vangen. Grote onrust in Albergen, gemeente Tubbergen. Terwijl de camera’s draaien, laten ouders hun kinderen met protestborden rondlopen en ‘Azc, weg ermee!’ scanderen. Op het hotel dat is aangewezen als opvangplek staat ‘Houd Albergen schoon’. Een vuile tekst.

Kon Van der Burg iets anders? Maar natuurlijk. Onder zijn partijgenoten van de VVD klinkt de roep om een asielstop, iets wat PVV, FvD, Ja21, SGP, Van Haga en BBB ook willen. De gedachte heeft de schoonheid van de eenvoud: geen asielzoekers is geen opvang is geen opvangcrisis. Maar ik denk dat het nog mooier kan. Ik dien een motie in met het volgende voorstel: geen oorlog meer, geen geweld, geen honger, geen armoede. Want daar ligt de werkelijke bron van het probleem.

Kijk naar de cijfers van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie. Er waren eind 2021 wereldwijd 89,3 miljoen mensen op de vlucht, de meesten binnen hun eigen land. Het aantal mensen dat zijn land ontvluchtte, bedroeg ruim 27 miljoen. Meer dan twee derde, 69 procent, komt uit slechts vijf landen: Syrië, Venezuela, Afghanistan, Zuid-Soedan en Myanmar. Landen waar u en ik het niet lang uit zouden houden. Als je er familie had, zou je zeggen: maak dat je wegkomt.

Verreweg de meeste vluchtelingen worden in de regio opgevangen

Maar kunnen deze mensen niet in de regio worden opgevangen? Dat gebeurt: 72 procent van alle vluchtelingen komt in een buurland terecht. De vijf landen die de meeste vluchtelingen herbergen – allemaal meer dan een miljoen – zijn Turkije, Colombia, Oeganda, Pakistan en Duitsland (die laatste is beetje een Fremdkörper). Aan deze opsomming kan inmiddels Polen worden toegevoegd, daar verblijven meer dan twee miljoen Oekraïners.

In Nederland verblijven ongeveer 70.000 Oekraïners, buiten het asielsysteem. Asiel werd in 2021 aangevraagd door 36.620 mensen, onder wie 10.120 vanwege gezinshereniging. Zaten daar niet heel veel veiligelanders tussen, die de boel vaak verzieken? Nee, dat waren er 910, ongeveer 2,5 procent van het totaal – waarmee ik niet wil beweren dat deze categorie geen problemen veroorzaakt.

Maar zolang wij leven in de wereld zoals die is, zolang oorlog, geweld, honger en armoede niet zijn uitgeroeid – het kan zijn dat mijn motie het niet redt –, zou het voor Nederland niet te veel gevraagd moeten zijn om iets bij te dragen aan de opvang van mensen die dat nodig hebben.

Een asielstop is geen oplossing, maar een brevet van onvermogen, of erger nog, onwil. Verdeling van vluchtelingen over alle gemeenten van Nederland, dat is wat moet gebeuren.