Economie kan nu wel zonder stimulans

Op het eerste gezicht zou dit dus aanleiding kunnen zijn een aantal belangrijke knelpunten in de samenleving met spoed aan te pakken met extra geld.

Op tal van terreinen is de nood hoog. Personeel in het onderwijs en bij de politie vraagt niet ten onrechte om een beter salaris en meer middelen om hun taak naar behoren uit te voeren. In de zorg kan geen enkele extra investering als overbodige luxe worden weggezet, defensie krijgt meer geld, maar dat lijkt een druppel op de gloeiende plaat en voor de broodnodige energietransitie is elke extra investering welkom. CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma pleitte eerder deze week voor meer geld voor veiligheid.

Nu dat geld er is, lijkt het niet meer dan logisch al deze noden met extra inzet aan te pakken. Daar staan belangrijke feiten en risico’s tegenover. De werkloosheid, zo blijkt ook uit de cijfers van het planbureau daalt naar net iets meer dan 300.000 personen, 3,2 procent van de beroepsbevolking. Een dergelijk lage werkloosheid duidt op mogelijke grenzen aan de groei. De economie draait zo optimaal dat het moment nadert dat nog meer brandstof de motor zou kunnen doen haperen.

De Nederlandse over­heids­schuld daalt naar ruim 48 procent, 12 procent onder het in de afspraken tussen de eurolanden gehanteerde maximum

Overheidsuitgaven Vanuit macro-economisch perspectief is het daarom niet verstandig de overheidsuitgaven te verhogen. Sterker, het zou erop uit kunnen draaien dat het paard achter de wagen gespannen wordt. De Nederlandse overheidsschuld daalt volgens het planbureau in 2019 naar ruim 48 procent, 12 procent onder het in de afspraken tussen de eurolanden gehanteerde maximum. Die 12 procent komt grofweg overeen met ruim negentig miljard euro. Zo groot is dus momenteel de buffer, mochten zich op de middellange termijn economisch mindere tijden voordoen. Op zo’n moment is het argument om de overheidsuitgaven te verhogen veel krachtiger. Dan worden immers niet alleen noden sneller aangepakt, maar wordt ook de economie gestimuleerd.