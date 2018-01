Economie is een kerstkransje

Het gat van Pen verwijst naar de voorkeuren die mensen bij hun geboorte meekrijgen en waar volgens economen niks zinnigs over te zeggen valt. Daar gaan psychologen, antropologen, theologen of desnoods sociologen over.

Economen nemen doorgaans onze wensen en smaak als een vaststaand gegeven aan. Dan kunnen deze als uitgangspunt genomen worden om consumptie, beroepskeuze en investeringen te verklaren. Voeg de marktprijs, het beschikbare budget en, vooruit, ook nog wat beperkende wetten toe, en alle ingrediënten zijn aanwezig om een mooi wiskundig model te maken.

Consumenten switchen dus niet van chocoladekransjes naar amandelkransjes omdat hun voorkeuren veranderen - die zitten in het onverklaarbare gat. Nee, wij kopen wat anders omdat de prijzen zo sterk veranderen dat we er het geld niet meer voor overhebben om de duur geworden koekjes van onze eerste voorkeur te kopen. Of omdat ons budget gekrompen is en alleen de tweede soort kransjes nog haalbaar is. Maar onze voorkeursvolgorde zelf verandert niet, zo stellen veel economen. Het zijn prijzen en inkomens die ons koopgedrag bepalen.

Zo lijkt de economische wetenschap een exacte wetenschap waarbij meetbare kenmerken het gedrag van materialen onder een bepaalde temperatuur en wrijving bepalen.

Realistische versie

Dit is natuurlijk een beetje een karikatuur. Maar het is nog steeds wat standaard economiestudenten onderwezen wordt.

De meer realistische visie, waarbij de grens tussen koekje en gat vervaagt, wordt tegenwoordig gelukkig ook onderwezen, maar niet als kernvak. Het zit in vakken zoals gedragseconomie en experimentele economie waarin erkend wordt dat voorkeuren wel degelijk veranderen. Door reclame, modes, normen en emoties zoals eerlijk delen of juist afgunst.

Daarmee worden eigenlijk de theologen en psychologen die door de dominante stroming in het economisch denken nog in het gat geduwd waren, gerehabiliteerd. Ik vind het wel wat curieus dat dit zo lang heeft geduurd en dat dit eerherstel zo'n grote omweg neemt.

Adam Smith, de vader van de economische wetenschap, publiceerde in 1759 zijn 'Theory of Moral Sentiments' waarmee hij het sociale en morele fundament legde onder zijn economische theorie, waarvan bij veel hedendaagse economen alleen de metafoor van de onzichtbare hand van de markt is blijven hangen. Maar die metafoor komt maar één keer voor in zijn dikke boek uit 1776, 'The Wealth of Nations'.

Smith had het in beide boeken vooral over een markt die slechts kan floreren op een sterke sociale basis en dat economisch gedrag niet gaat om het maximaliseren van nut op basis van onze voorkeuren, maar om een voldoende levensstandaard voor iedereen.

Ik denk dat menig economiestudent net na een college micro-economie deze woorden eerder bij Marx dan bij Smith zou plaatsen. Die grote omweg had de economische wetenschap ook niet hoeven nemen met het dichten van het gat. Want Thorstein Veblen legde een eeuw geleden al uit dat consumptie vooral na-apen is en Keynes zou de bitcoinkoers verklaren uit kuddegedrag.

Wat mij betreft neemt de onzichtbare hand dat gat uit het koekje mee naar het rijk der fabelen.

Irene van Staveren is hoogleraar ontwikkelingseconomie aan de Erasmus Universiteit. Voor Trouw schrijft ze om de week een column over economie.

