Écht willen winnen is het devies voor de Belgen, maar dat is duivels moeilijk

Aan tafel knikte Marc Degryse. Dat was niet helemaal consequent van hem, maar misschien was ook hij even overdonderd, dat kan natuurlijk. Degryse had er in de voorgaande dagen herhaaldelijk goedkeurend op gewezen dat spelers als Kompany en De Bruyne zeiden dat ze nog drie wedstrijden te gaan hadden. In die gedachte kon de kwartfinale niet de belangrijkste wedstrijd zijn, dat zou de finale zijn.

Nee, ook omdat dan toch eerst de kwartfinale gewonnen zou moeten worden, kon die de belangrijkste wedstrijd in dertig jaar niet zijn. België bereikte in 1986 de halve finale. Als er één de belangrijkste wedstrijd in dertig jaar zou kunnen worden genoemd, zou het pas de halve finale zijn, als mogelijkheid om dat hoogtepunt in de nationale voetbalgeschiedenis te overtreffen.

Maar alleen dat kan het doel niet meer zijn. De Belgen hebben een gouden generatie. Cijfermatig gezien is er, met kwartfinales in 2014 en 2016, weinig reden om dat zo te zeggen, maar iedereen zegt het. Kan een gouden generatie zonder prijs een gouden generatie zijn?

Nog twee keer écht willen winnen. Dat is moeilijk. Hoe prachtig zou het zijn, als het lukt

"Is dit dé match voor de gouden generatie?", vroeg Vannieuwkerke. "Ze moeten winnen", zei Jan Mulder. "Anders staat er in de boeken: kwartfinale exit."

Het hangt af van de manier waarop, vond Degryse. "Maar ze zijn zo ambitieus, ze willen tonen de gouden generatie te zijn."

Woensdag was Frank de Boer te gast geweest in Villa Sporza. Hij had verteld van de WK's van 1998 en 2010. Op het eerste was hij met een mooie generatie (een gouden noemde De Boer het niet) in de halve finale gestrand, op het tweede was hij met Phillip Cocu assistent van Bert van Marwijk geweest.

Wij kenden het verhaal. Ze hadden het in 2010 in Johannesburg verteld. "Als we toen werkelijk het geloof hadden gehad, had het dubbeltje onze kant op kunnen vallen", zei De Boer over 1998. Dat besef, van dat gemis van destijds, wilden ze overbrengen op het Oranje van toen, de uiteindelijke finalist.

Een wet in sport: zeggen dat je wilt winnen, wat ze in 1998 natuurlijk ook hebben gedaan, is nog iets anders dan écht willen winnen - niet één wedstrijd, niet twee of drie, maar ook weer de volgende, en de daarop volgende.

Kompany zegt dat ze willen winnen, De Bruyne zegt het. Ze hebben een missie, sprak Vannieuwkerke eerder al gedragen aan tafel. Dat hadden die van ons ook, in 2010 - als zendelingen predikten ze uiteindelijk. Ze wonnen niet, of niet genoeg.

Het werd voor België niet kwartfinale exit. Nu komt wat met recht de belangrijkste wedstrijd in dertig jaar kan worden genoemd, met natuurlijk weer een niet misselijke tegenstander.

1986 is geëvenaard, al heel knap, zou ik zeggen, voor een mooie generatie. Nog twee keer écht willen winnen. Dat is moeilijk. Hoe prachtig zou het zijn, als het lukt. Maar als het niet lukt, zal het nu gepresteerde voor het land in de geschiedenisboeken vervagen - zo moeilijk is het nog, zo duivels moeilijk.

