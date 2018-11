Dwing autorijders tot het meenemen van passagiers

Files zijn al decennialang een groot probleem in Nederland en er zijn al talloze ideeën ­geopperd om dit probleem op te lossen. Om er een paar te noemen: meer asfalt, meer openbaar vervoer, telewerken, rekeningrijden, carpoolen, accijnsverhoging, belastingverhoging et cetera. Natuurlijk hebben de meeste maatregelen geholpen, anders had Nederland allang op slot gezeten. Naar mijn idee moet het nog rigoureuzer en ik denk dat de tijd er rijp voor is.

Dat idee is om automobilisten verplicht passagiers te laten meenemen, zodat de bezettingsgraad per auto kan worden verdubbeld tot verviervoudigd. Leg bij elke uitvalsweg van dorpen en steden opstapplaatsen aan waar passagiers kunnen meerijden tot de dichtstbijzijnde opstapplaats van bestemming. Regel vandaaruit openbaar vervoer naar stadscentra, kantoren en meest bezochte bestemmingen. Dit zou op die korte ­afstanden met elektrische bussen ­kunnen.

Ik zie enorme voordelen. Geen files meer, geen stress, op tijd op je afspraken komen, enorme reductie van uitstoot broeikasgassen, kostenbesparingen op wegenaanleg, economische besparing door tijdwinst voor werkenden, efficiënt vervoer, bevordering sociale contacten tussen mensen, minder fijnstof in stedelijk gebied, minder autobandenslijtstof in de oceaan.

Net als autoloze zondag

Natuurlijk zullen mensen denken: dat kun je toch niet afdwingen. Ik herinner me de autoloze zondagen in 1973 die in een mum van tijd werden geregeld. Toen was er een directe noodzaak en in feite is die er nu ook.

De CO2-uitstoot neemt nog steeds toe en er gaat geen dag voorbij zonder dat er in het nieuws sprake is van rampen als gevolg van klimaatverandering. Dit is nog maar het begin. Onze kinderen en kleinkinderen staan volgens wetenschappers nog heel wat te wachten.

Er zijn mensen die zich al veel ­inspanningen getroosten om zoveel mogelijk met de fiets te gaan, maar dat is voor lange afstanden geen optie. ­Eigenlijk is het van de zotte, dat één persoon zich verplaatst met een ­tamelijk zwaar vervoermiddel dat veel energie verbruikt.

Natuurlijk zijn er ook nadelen bij dit plan. De overheid gaat veel inkomsten missen aan accijns en btw. De automobielindustrie zal minder auto’s verkopen. Echter, er is ook winst: de overheid bespaart op wegenaanleg en onderhoud en de auto-industrie kan zich meer ­toeleggen op elektrisch vervoer.

De automobilist die geen vreemde mensen in zijn auto wil, kan zich ook aandienen als passagier. Kleine ritjes binnen de bebouwde kom naar bijvoorbeeld de supermarkt zouden kunnen worden vrijgesteld en bovendien lenen die zich meer om met de fiets te gaan. Verzekeringen zouden collectief ­kunnen worden afgesloten.

Natuurlijk is er ook de kwestie van toezicht op de uitvoering. Er zal zeker sociale controle zijn op mensen die op de snelweg nog alleen in de auto zitten. En verder zouden er camera’s geplaatst kunnen worden. Dit voorstel zal naar mijn verwachting veel dip’ers (denkers in problemen) en dim’ers (denkers in mogelijkheden) in beweging brengen. Ik geef de laatstgenoemden de meeste kans van slagen.

Als het lukt, kunnen we vrij eenvoudig de CO2-emissie met 1000 kilo per jaar per persoon terugbrengen. Dat zijn heel wat megatonnen. Met deze reductie geef je de overheid bovendien meer ruimte en keuzevrijheid om haar doelstellingen in 2020 en later te halen.

Dit voorstel is voor iedereen, rijk en arm, jong en oud toegankelijk. Andere ingrepen, zoals extra woningisolatie en warmtepompen, blijven zonder ­subsidies alleen haalbaar voor de ­eco-elite. Ook zullen er mensen zijn die zeggen: ik doe genoeg, ik heb ­zonnepanelen geplaatst. Prima, maar het is niet genoeg. Er zijn nu 12 miljoen zonnepanelen, we komen er nog 588 miljoen tekort. Wie loopt er warm voor dit voorstel?