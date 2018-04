Duw de dood gerust weg, zolang je kunt

Borgman zei: "Het christendom is een vreemde religie. Er wordt inderdaad iemand in het centrum gezet die is doodgemarteld. Je kunt daar omheen lopen en het allemaal wat aardiger maken. Dan snappen mensen het beter. Ik zou zeggen: niet doen. Realiseer je hoe gruwelijk en uitzichtloos dat lijden van Jezus werkelijk was."

Dat 'doodgemarteld' vond ik vervelend. Ik keek ineens met een andere blik naar de kruisdood en moest denken aan Elsschots 'Dwaallicht'. In dat verhaal dwaalt de verteller met drie Oosterlingen door nachtelijk Antwerpen. De mannen zijn Indiërs afkomstig van een schip in de haven. Ze zoeken een zekere Maria, een meisje van lichte zeden dat hen van dienst zou willen zijn.

De ik-figuur beantwoordt hun vragen zo goed mogelijk, dus als ze over godsdienst komen te spreken vertelt de Indiër dat hij moslim is. De verteller tekent een kruisbeeld om zijn godsdienst uit te leggen. "Hij had er meer in de stad zien hangen en ze telkens hartgrondig beklaagd. "Wordt dat hier veel gedaan?", vraagt hij, waarop ik hem terechtwijs, zeggend dat dit onze God is, onze Allah. "Waarom heeft hij dat laten doen?", vraagt Ali, "en wie heeft het aangedurfd?" Als ik zeg dat hij het zelf zo gewild heeft, zie ik dat ze sprakeloos van verstomming zijn. Aan ophelderen valt niet te denken..."

Met goedvinden van zijn vader

Elsschot weet niet hoe hij het uit moet leggen. Ik heb het eigenlijk ook nooit goed begrepen. Borgman en Elsschot brengen mijn onbegrip opnieuw aan het licht. Hoe zit dat nou, dat we allemaal ethisch opknappen door die ene man dood te martelen, met goedvinden van zijn vader?

Theologisch liggen hier nogal wat ongeschilde appels. Leed Jezus wel zo erg? Hij was toch God? Hier struikelen we een ruzie in die al begon in de vierde eeuw na Christus. Het gaat om een lastig dilemma. Was Jezus een mens en leed hij precies zo erg als we denken en als hij zelf aangaf in de Hof van Olijven? Maar dan is hij niet meer dan een slachtoffer van Romeins/Joods politiek/godsdienstig gechicaneer zonder enige kosmische echo.

Of was hij en bleef hij, ook in mensengedaante, God, dus wist hij, Hij, heel goed dat dit met een sisser zou aflopen? Dat betekent dat Hij in de Hof van Olijven Zijn Vader met een knipoog vroeg of het niet anders geregeld kon worden. Rond deze vraag is heel wat ellende aangericht, het ging om een i: homoi of homo, was hij als God, of was Hij God?

Homoi-ousios was het Grieks waarin men stelde dat Jezus wel iets van God weg had. En homo-ousios was het Grieks voor de partij die vond dat Jezus God was. Allemaal onopgelost tot op de dag van vandaag, en onoplosbaar, zou ik zeggen.