Duurzame palmolie biedt beslist geen oplossing tegen verwoesting

Groene woestijn waar eerst oerwoud stond, tijgers leefden, orang-oetans en mensen die al een bestaan hadden voor ze van hun land werden verdreven. Met de kreet 'Palmolie is niet de grote boosdoener' steekt auteur Frans Claassen van de belangenvereniging voor oliën zijn kop wel héél diep in het zand.

Negen miljoen hectare aan palmolieplantages kent Indonesië nu al, het overgrote deel in handen van multinationals. Zij exporteren hun palmolie onder meer naar Europa, de op twee na grootste palmolieafnemer ter wereld. De Rotterdamse haven is de grootste palmoliehaven van Europa.

Van het grootste deel van die palmolie wordt geen voedsel maar direct biodiesel gemaakt, in steeds grotere hoeveelheden. Door Europees beleid steeg het aandeel palmolie dat voor biodiesel wordt gebruikt in vijf jaar tijd van 8 naar 46 procent.

Door die snel groeiende vraag steeg de productie van palmolie in Indonesië de afgelopen vijf jaar met 36 procent. Kan die enorme stijging van vraag en productie duurzaam worden opgevangen? Het antwoord is een luid en duidelijk 'nee'.

Ook de kleine palmolieboeren in Indonesië zullen ons dankbaar zijn als er een rem komt op de vraag naar palmolie. Nu worden ze opgekocht of uit de markt gedrukt door multinationals met diepe zakken en connecties. Een uitbreidingsstop geeft de Indonesische overheid tijd om orde op zaken te stellen, en de wijdverbreide corruptie en wanpraktijken in de Indonesische palmoliesector aan te pakken.

Ook al zijn de orang-oetans en tijgers er verdreven, de oorspronkelijke bewoners - trotse botenbouwers - vechten nog een verbeten strijd voor het behoud van hun bos. Behalve hout voor hun boten haalden ze er drinkwater. Nu is dat bruin en ondrinkbaar en ook is de vis uit de rivier verdwenen.

Europa aan zet

Europa en Nederland zijn als eerste aan zet om de vraag naar palmolie tot staan te brengen. Dit najaar nemen we een besluit over het verdere gebruik van palmolie, soja en ander voedsel voor de productie van biodiesel. Het idee om voedsel te verbranden in onze tank is sowieso absurd. Maar het blijkt ook nog drie keer zo slecht voor het klimaat als het opstoken van fossiele diesel.

Het stoppen met het opbranden van palmolie en ander voedsel in onze tank is de snelste en de eenvoudigste maatregel die Nederland en Europa kunnen nemen, om drie vliegen in één klap te slaan. Het helpt het overgebleven regenwoud en zijn bewoners, het klimaat knapt ervan op en het helpt op termijn om de palmoliesector daadwerkelijk te verduurzamen.

