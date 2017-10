Duurzame 100 werkt inspirerend

Werken aan een betere, duurzame samenleving blijkt veel mensen te inspireren. Annick Schmeddes, de nummer 50 van de lijst, maakte daar zelfs haar broodwinning van. Met haar bedrijf Sustainable Talent begeleidt ze zo’n 500 mensen per jaar naar nieuwer, zinvoller werk.

Landelijke politici zijn schaars en de enkeling die nog op de lijst staat, stond vorig jaar aanmerkelijk hoger

Opvallend is ook dat er niet één oplossing lijkt te ­bestaan voor de huidige milieuproblemen. De Friese boer Jaring Brunia, nieuwkomer op plaats 90, boert ­bijvoorbeeld kleinschalig. Met meer plezier, minder ­financiering én oog voor de natuur. Lucas Simons, ­stijger van plaats 89 naar 29, gelooft juist in grootschalige, maar ook groene landbouw.

Wat ook opvalt, is dat de jury oog heeft voor de initiatieven die een opmaat zijn tot de circulaire economie, waarin afval niet meer bestaat. Dat begint met het ­anders kijken naar producten en afvalstromen van ­bedrijven, en nu al levert dat aardige toepassingen op. Willemijn Peeters, nummer 89, maakt van plastic afval bijvoorbeeld een designbank voor Gispen. Lisanne ­Addink-Dölle, nummer 63, verwerkt de bekleding van afgedankte treinbanken tot tassen en van NS-vertrekstaten maakt zij dienbladen en vogelhuisjes.

De Duurzame 100 2017 is een lijst met veel doeners, wat nog eens onderstreept wordt door de geringe ‘Haagse ­inbreng’. ­Landelijke politici zijn schaars en de enkeling die nog op de lijst staat, stond vorig jaar aanmerkelijk hoger. De hoop van de jury is duidelijk meer gericht op initiatieven in het land dan op de slagkracht van zijn ­bestuurders.

Dat is begrijpelijk, gezien de Klimaatwet waarvoor de afgelopen maanden van allerlei kanten driftig is gelobbyd. Die lijkt er nu eindelijk te komen, maar harde ­afspraken over de precieze reductie van de CO2-uitstoot in 2030 blijven uit. Die invulling volgt pas bij het nieuwe energieakkoord, dat voor 2023 feit moet zijn. Het kabinet in wording van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie presenteert zo een uitsteloperatie als antwoord op het klimaatprobleem. Een slecht begin voor wie een plekje ambieert in de Duurzame 100 voor 2018.

