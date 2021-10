Duurzame 100 creëert bewustzijn voor klimaat

Het zal ongetwijfeld ook te maken hebben gehad met het recente afschaffen van de anderhalvemetersamenleving, maar de stemming in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger, tijdens de bekendmaking van de Trouw Duurzame 100, was donderdagavond uitgelaten. De zaal met honderden jonge mensen, het was druk aan de bar en er kon voluit gejoeld en geklapt worden voor de genomineerden en de winnaars. Anderhalf jaar zat de handrem op ons gedrag maar nu was het bijna weer normaal, afgezien van de coronacheck bij de ingang.

Optimistische sfeer

Er hing een optimistische sfeer van yes, we can, de schouders eronder voor de transitie naar een veel duurzamere wereld die voldoet aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Eurocommissaris Frans Timmermans stak via een van tevoren opgenomen video de loftrompet over de genomineerden in de Trouw Duurzame 100.

VVD-prominent Ed Nijpels, kroonlid van de SER en voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord, hekelde de zuinige toon van het huidige demissionaire kabinet en in het bijzonder van demissionair premier en partijgenoot Mark Rutte. ‘Als het maar haalbaar en betaalbaar is, horen we steeds over de uitvoering van het Klimaatakkoord. We moeten het halen en het is zeker betaalbaar’, luidden samengevat zijn woorden. Hij verwees naar de ruim 80 miljard euro die het kabinet uittrok voor de gevolgen van de coronapandemie. Voor een rijk land als Nederland is geld echt niet het probleem om de klimaatdoelstellingen te halen, benadrukte Nijpels. D66-leider Sigrid Kaag zei in haar recente HJ Schoo-lezing dat ‘haalbaar en betaalbaar’ het nieuwe argument is om niets te doen.

Opnieuw bestond de Duurzame 100, samengesteld door een onafhankelijke jury, uit zeer uiteenlopende burgerinitiatieven. Daarmee willen we zichtbaar maken wat er in de samenleving zelf gebeurt om op één of andere wijze te werken aan een duurzamere wereld. De één doet dat met het beschermen van insecten, de ander met plastic verzamelen of speelgoed ruilen, en de volgende met het beïnvloeden van politiek en samenleving.

Bewustzijn

Je zou kunnen redeneren dat daarmee uiteindelijk niet voldoende impact wordt gemaakt om de wereld echt schoner te krijgen. Daarvoor zijn nationale en internationale afspraken nodig om de CO2-uitstoot fors te reduceren. Maar alle beetjes helpen, het creëert ook bewustzijn dat het anders moet. “De top 10 staat vol met initiatieven van burgers die oplossingen aandragen voor de hoofdpijndossiers stikstof en klimaat’’, schrijft Trouw-redacteur Frank Straver in de bijlage over de Duurzame Top 100 die gisteren bij u op de deurmat viel of online valt te lezen. Dat de jury activisme met invloed op het nationale milieudebat hoog waardeerde, blijkt uit de top 4: Extinction Rebellion (4), Reclame Fossielvrij (3), Stop Ecocide NL (2) en ABP Fossielvrij (1).

Bij de prijsuitreiking riep Reclame Fossielvrij Trouw op te stoppen met het plaatsen van advertenties voor vliegvakanties. In het interview met de initiatiefnemers Femke Sleegers en Rosanne Rootert in de bijlage, hekelen zij de spagaat tussen de redactie die veel schrijft over het belang van een schonere wereld en de advertentieafdeling die meehelpt ‘misleidende boodschappen van fossiele adverteerders te verspreiden’. Daartussen staan hoge muren. Terecht overigens, zeg ik van mijn kant. Door het maatschappelijk debat hierover is dit nu wel een ingewikkelde kwestie aan het worden, waarover we moeten nadenken. Ik heb ze uitgenodigd voor een gesprek op de krant.