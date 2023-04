Duurzaamheid is het nieuwe geloof

Langzaamaan kan ik niet meer ontkennen dat de zegeningen van een vroom leven in duurzaamheid op mijn persoon moeten zijn neergedaald. Alle boodschappen, vaak in kilometers verderop gelegen dorpen en stad, doe ik op de e-bike met een volle rugzak om de schouders. Ook stond deze winter de thermostaat zelden boven de 17 graden thuis en is de wasbak het redelijk alternatief voor de douche geworden. Daarom ook was de speciale digitale Trouw-editie duurzaamheid die ons zondag bereikte, een welkom geschenk. Ik las alle stukken met belangstelling en in het bijzonder die van magnetronkoken (vergeet ook de duurzame snelkookpan niet!).

Maar toen realiseerde ik me dat het paaszondag was en dat ik met zuiver heidense onderwerpen bezig was. Ik herinnerde me ook dat ons twee jaar geleden op tweede paasdag eveneens een digitale editie bereikte. Alleen ging deze toen uitsluitend over Pasen en geloof. Ik dacht na: zijn we misschien bezig met schuiven en ben ik ongemerkt lid geworden van een nieuw soort geloofsgenootschap? Ik ging op onderzoek uit en werd bedolven onder bevestigende berichten. Het oudste dateerde van 2013 en werd geschreven door onze eigen Lodewijk Dros onder de kop: Duurzaamheid is de nieuwe religie. Hij noemde de opvattingen van groene smaakmakers ‘religieus’ en vond dat hun leer, ‘De Groene Catechismus’, op die van de christenen lijkt: ‘Maar Jezus zit er niet in en God is vervangen door Aarde’. Het nieuwe geloof ‘zit vol apocalyptische beelden, schuldgevoel en zendingsdrang’, schreef hij.

Het leven na de dood is dus onbeduidend geworden want de verlossing is hier en nu, althans als de klimaatdoeleinden van ‘Parijs’ bereikt worden. Het kruis verdwijnt en wordt door de curve van CO 2 -uitstoot vervangen. Zelf de oude christelijke reinigingsrituelen maken plaats voor die van de dagelijkse drieminutendouche. Het nieuwe geloof kent ook zijn fanatieke ijverraars, dat zijn de blokkeerzeloten van de A12, de plakzeloten van de musea of de prikzeloten die banden van SUV’s leeg laten lopen.

Duurzaamheid als afgod

Natuurlijk spartelen lieden van het traditionele geloof tegen. Twee jaar geleden schreef de EO op zijn site: ‘Duurzaamheid is geen vervanging van het Evangelie. We hoeven daarin niet als dwazen door te slaan (…) Het is goed om jezelf af te vragen of duurzaamheid geen afgod wordt.’ Er zijn ook nog ketters als de Denker des Vaderlands René ten Bos die ‘een parallel met religie’ ziet en vreest dat wie duurzaamheid betwist, ‘wordt verdoemd en schuldig bevonden’.

Ik was nog bezig met mijn onderzoek toen de mail binnenkwam. Ik werd daarin berispt en voor ernstige dwaling gewaarschuwd omdat ik te veel mijn oren naar valse profeten had laten hangen in mijn laatste columns. Mea culpa, maar ik vroeg alleen om een débat contradictoire zonder zelf stelling te nemen! Ik googelde de afzender en schrok: dit was de man die in 2019 bij de Raad van State succesvol had geprocedeerd en ervoor zorgde dat het land op stikstofslot was gezet. Zeg maar het juridische hoofd van de curie van de nog te benoemen klimaatpaus. Ik zweette peentjes en durfde gisteravond amper naar Radio 1 te luisteren (Dit is de dag), daar waar de valse stikstofprofeet in kwestie in debat ging. Ik deed het uiteindelijk wel. Met volumeknop op lage stand en de gordijnen dicht. Ketter!

