Duo deed aan schedelmeten, niet aan fraudebestrijding

Na de onthulling dat de organisatie voor studiefinanciering Duo met een fraudedetectie-algoritme jacht maakte op allochtonen, nam minister Dijkgraaf van onderwijs een goede beslissing. Slechts twee dagen na publicatie over de werkwijze van Duo in Trouw en De Groene Amsterdammer, gaf hij aan te stoppen met het algoritme dat de organisatie gebruikte. Toch gaat deze stap niet ver genoeg. Het toeslagenschandaal maakte namelijk al duidelijk dat algoritmische fraudedetectie kwakzalverij is. Hier moet direct een algemeen verbod op komen.

Trouw schreef dat er geen ‘duidelijke wetenschappelijke onderbouwing’ is voor het algoritme van Duo. Helaas wekt die uitspraak de indruk dat er fraudedetectie-algoritmes zijn waar wél een wetenschappelijke onderbouwing voor is. Die bestaan niet. Algoritmische fraudedetectie is in de kern anti-wetenschappelijk, het schedelmeten van de 21e eeuw.

Als deze algoritmes een nieuw dossier analyseren, vergelijken zij dit dossier met die van degenen die eerder tot fraudeur bestempeld zijn. Als het nieuwe dossier ‘lijkt op’ de dossiers van de fraudeurs, trekt het algoritme de conclusie dat het nieuwe dossier ook van een fraudeur is. Een klassieke denkfout die iemand met een wetenschappelijke opleiding onmiddellijk hoort te herkennen: correlatie (‘jouw dossier lijkt op die van een ander’) is geen bewijs van causaliteit (‘dus jij bent net als die ander’).

Kwakzalvers

Maar mijn vakgenoten die ‘fraudedetectie’-algoritmen ontwikkelen hebben hier maling aan. Het zijn kwakzalvers die vele malen schadelijker zijn dan bijvoorbeeld de BN’ers die wondermiddeltjes proberen te slijten aan hun goedgelovige volgers op sociale media.

Net als die BN’ers verkopen zij een illusie. Politici, met hun oneindige wantrouwen richting de burger, willen het liefst iedereen aan de onderkant van de samenleving controleren. Deze controledrang is ook de reden dat Duo met fraudebestrijding begon. Uiteraard is het ondoenlijk om alle dossiers handmatig te controleren, dat is veel te veel werk. “Geen nood”, zeggen de kwakzalvers dan, “met een ‘slim’ algoritme kan het wel.” Op deze wijze wordt al ruim 10 jaar het verkeerde probleem, namelijk iedereen willen controleren, op de verkeerde manier opgelost.

Zorgwekkend is dat algoritmische fraudedetectie in die 10 jaar geaccepteerd is geraakt. Ja, als voor de zoveelste keer blijkt dat allochtonen, kleinverdieners en praktisch opgeleiden het doelwit zijn van deze algoritmen, dan wordt er wel wat tegengestribbeld. Maar eigenlijk is ‘meestribbelen’ een betere beschrijving van de kritiek die dan geuit wordt.

Nooit eerlijk

Zo zei een hoogleraar informatierecht naar aanleiding van de onthullingen in Trouw: “Je kunt prima met een algoritme werken, maar je moet wel weten wat die precies doet om te voorkomen dat je één groep eruit pikt.” En ook het hoofdredactioneel commentaar van deze krant ging niet verder dan dat ‘algoritmes vaker gecontroleerd moeten worden’. Het laat zien dat het gebruik van algoritmes om fraude te detecteren in principe goed gevonden wordt, zo lang het maar ‘eerlijk’ gebeurt.

Maar dat is precies het probleem: zonder wetenschappelijke basis gaan fraudedetectie-algoritmes nooit eerlijk zijn. Algoritmische fraudedetectie is nu dan ook niets meer dan een onethisch experiment op de samenleving.

Ik doe daarom een oproep aan minister Dijkgraaf, een succesvol wetenschapper. Zie het licht van de rede. Overtuig uw collega’s in het kabinet van een algemeen verbod op het gebruik van fraudedetectie-algoritmen door de overheid.