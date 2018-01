Duidelijkheid rond Shell is broodnodig

Er dient veel opgehelderd te worden en op zo kort mogelijke termijn, maar eerst en vooral zal duidelijk moeten zijn dat schade hoe dan ook vergoed wordt.

Shell trok vorig jaar de zogenoemde 403-aansprakelijkheidsverklaring voor de Nam in. Die verklaring hield in dat Shell zich garant stelde voor verplichtingen van de Nam, de joint venture waarin de olieproducent de helft van de aandelen bezit. Het intrekken heeft de terechte vraag doen rijzen of Shell zich tevoren indekt tegen eventuele schadeclaims.

De redenering van Shell volgend zouden claims moeten worden vergoed uit de gaswinning

Nee, zegt Shell, dit is niet meer dan een logische stap nu de Nam zelf jaarrekeningen publiceert en iedereen dus kan zien in hoeverre de Nam aan zijn verplichtingen kan voldoen. Ja, zeggen een aantal door deze krant geraadpleegde deskundigen op het terrein van ondernemingsrecht.

Onzekerheid alom Daar komt nog eens bij dat volgens Shell de Nam genoeg geld heeft om te verwachten schadeclaims te kunnen vergoeden, terwijl de reserves van het gaswinningsbedrijf daarvoor lang niet voldoende zijn. De redenering van Shell volgend zouden die claims dus moeten worden vergoed uit de gaswinning, terwijl het aantal gewonnen kubieke meters alleen maar zal dalen. Onzekerheid alom. Onzekerheid en ook verregaande onduidelijkheid over aansprakelijkheid, over de verhouding tussen de twee energiebedrijven (Shell en ExxonMobil) en de overheid en over wie nu waarvoor verantwoordelijk is. Onlangs publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid een organogram over welke instanties allemaal op welke manieren betrokken zijn bij de gaswinning, waar wellicht alleen de grootste specialisten wijs uit kunnen worden. Kamerleden willen in de wandelgangen wel toegeven geen idee te hebben hoe de verhoudingen rond de Nam precies liggen. Een enquête zou de scha­de-af­han­de­ling op dit moment slechts in de weg zitten en zaken hopeloos vertragen